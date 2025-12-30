پخش زنده
قرعه کشی مرححله نهایی مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس روی میز کشورمان برای حضور در رقابتهای قهرمانی جهان برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله نهایی مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس روی میز ایران برای حضور در رقابتهای قهرمانی جهان از فردا (چهارشنبه) آغاز میشود. نوشاد عالمیان پیش از این برای حضور در قهرمانی جهان لندن انتخاب شده است.
در حالی که باقی بازیکنان باید در انتخابی تیم ملی شرکت کنند، تاکنون سه تن از آنها از حضور در این رقابت انصراف دادهاند. نیما عالمیان، محمد موسوی طاهر و بنیامین فرجی، سه بازیکن شاخص پینگپنگ ایران که پیش از این هم عضو تیم ملی بودند به علت آسیب دیدگی، در این انتخابی شرکت نمیکنند و امیرمهدی کشاورزی، فراز شکیبا و میلاد عابدینیان جایگزین این سه بازیکن شدهاند.
شرایط تیم ملی در رقابتهای قهرمانی جهان که سال ۲۰۲۶ در لندن برگزار میشود با توجه به این اتفاق و نبود بازیکنان شاخص دشوار خواهد بود.
داریوش ضرغام پور، مسئول برگزاری مسابقات انتخابی تنیس روی میز نتایج قرعه کشی این مسابقات را به شرح زیر اعلام کرد:
گروه یک: نوید شمس، امیرعباس هدایی، محمدجواد سهرابی، سروش امیری نیا، میلاد عابدینیان، فراز شکیبا، ارشیا لرستانی و آرین غفاری
گروه دو: امیرحسین هدایی، حمیدرضا طاهرخانی، محمدحسن حبیبی، سامران کریمی، افشین نوروزی، مبین علیپور، امین احمدیان و امیر مهدی کشاورزی
رقابتهای انتخابی تیم ملی تنیس روی میز از فردا ۱۰ تا ۱۲ دی به میزبانی کرج برگزار میشود.