به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نیشابور در نشست مشترک مسئولان نیشابور بزرگ، فرمانداران و ادارات تابعه گفت: برای مقابله هماهنگ با بیماری‌های دامی و جلوگیری از خسارت به تولید دام با اشاره به جایگاه ویژه نیشابور بزرگ در تولید شیر و گوشت و نقش تعیین‌کننده آن در اقتصاد و معیشت مردم، از اقدامات شبکه دامپزشکی شهرستان قدردانی می کنم کرد و در تماس تلفنی با مدیرکل دامپزشکی استان، بر اهمیت پیشگیری از بیماری‌های دامی در سطح استان تأکید کردم.

مهدی دونده افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، مقرر شد مبلغ یک میلیارد تومان از سوی فرمانداری برای تهیه واکسن اختصاص پیدا کرده، همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی شهرستان با بسیج امکانات و در هماهنگی کامل با دامپزشکی، اقدامات لازم برای پیشگیری از انتشار بیماری را در دستور کار قرار دادند.

وی ادامه داد: همچنین پنج روستای واقع در شعاع کانون بیماری قرنطینه شده و ممنوعیت حمل‌ونقل دام با همکاری نیروی انتظامی اعمال خواهد شد.

دکتر سلیمانی رئیس شبکه دامپزشکی ضمن گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های انجام شده این شبکه در چند ماه اخیر گفت: بیماری ویروسی تب برفکی بیماری شدیداً واگیر و خطرناکی است که بیشترین خسارات اقتصادی را متحمل دامداران می‌نماید و برای پیشگیری از آن ضمن اجرای اقدامات بهداشتی و قرنطینه ایی آموزش و دو نوبت واکسیناسیون الزامی می‌باشد.

علی مبارکی معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، حفظ و حراست از سرمایه ۱۵ هزار میلیارد تومانی بخش دام و کشاورزی شهرستان را کاری بزرگ و ضروری دانست و بر آمادگی کامل مدیریت جهاد کشاورزی برای هرگونه همکاری با اداره دامپزشکی در راستای پیشگیری و کنترل بیماری‌ها تأکید کرد.

سلیمانی فرماندار شهرستان میانجلگه نیز با اشاره به لزوم هماهنگی منطقه‌ای، گفت: کلیه فرمانداران نیشابور به‌ همراه ادارات تابعه و شبکه‌های دامپزشکی باید به‌صورت مشترک برای پیشگیری از بیماری‌ها اقدام کنند و نظارت لازم و مستمر بر میادین دام نیز به‌طور جدی صورت پذیرد.

معاون فنی و سلامت اداره کل دامپزشکی وضعیت بیماری در کشور و استان را تشریح نمود و گفت: باید از اقدامات شبکه دامپزشکی نیشابور و فرمانداری شهرستان تشکر کرد که علیرغم تراکم بالای دام تاکنون درگیر بیماری نشده‌اند.

دکتر بهروزیان افزود: واکسیناسیون دام سنگین در استان به خوبی اجرا شده، اما در دام سبک اینگونه نیست و برای تامین واکسن بایستی چاره ایی اندیشیده شود.