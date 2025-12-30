پخش زنده
یک میلیارد تومان اعتبار برای پیشگیری و کنترل بیماریهای دامی شهرستان نیشابور، اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نیشابور در نشست مشترک مسئولان نیشابور بزرگ، فرمانداران و ادارات تابعه گفت: برای مقابله هماهنگ با بیماریهای دامی و جلوگیری از خسارت به تولید دام با اشاره به جایگاه ویژه نیشابور بزرگ در تولید شیر و گوشت و نقش تعیینکننده آن در اقتصاد و معیشت مردم، از اقدامات شبکه دامپزشکی شهرستان قدردانی می کنم کرد و در تماس تلفنی با مدیرکل دامپزشکی استان، بر اهمیت پیشگیری از بیماریهای دامی در سطح استان تأکید کردم.
مهدی دونده افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، مقرر شد مبلغ یک میلیارد تومان از سوی فرمانداری برای تهیه واکسن اختصاص پیدا کرده، همچنین کلیه دستگاههای اجرایی شهرستان با بسیج امکانات و در هماهنگی کامل با دامپزشکی، اقدامات لازم برای پیشگیری از انتشار بیماری را در دستور کار قرار دادند.
وی ادامه داد: همچنین پنج روستای واقع در شعاع کانون بیماری قرنطینه شده و ممنوعیت حملونقل دام با همکاری نیروی انتظامی اعمال خواهد شد.
دکتر سلیمانی رئیس شبکه دامپزشکی ضمن گزارشی از اقدامات و فعالیتهای انجام شده این شبکه در چند ماه اخیر گفت: بیماری ویروسی تب برفکی بیماری شدیداً واگیر و خطرناکی است که بیشترین خسارات اقتصادی را متحمل دامداران مینماید و برای پیشگیری از آن ضمن اجرای اقدامات بهداشتی و قرنطینه ایی آموزش و دو نوبت واکسیناسیون الزامی میباشد.
علی مبارکی معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، حفظ و حراست از سرمایه ۱۵ هزار میلیارد تومانی بخش دام و کشاورزی شهرستان را کاری بزرگ و ضروری دانست و بر آمادگی کامل مدیریت جهاد کشاورزی برای هرگونه همکاری با اداره دامپزشکی در راستای پیشگیری و کنترل بیماریها تأکید کرد.
سلیمانی فرماندار شهرستان میانجلگه نیز با اشاره به لزوم هماهنگی منطقهای، گفت: کلیه فرمانداران نیشابور به همراه ادارات تابعه و شبکههای دامپزشکی باید بهصورت مشترک برای پیشگیری از بیماریها اقدام کنند و نظارت لازم و مستمر بر میادین دام نیز بهطور جدی صورت پذیرد.
معاون فنی و سلامت اداره کل دامپزشکی وضعیت بیماری در کشور و استان را تشریح نمود و گفت: باید از اقدامات شبکه دامپزشکی نیشابور و فرمانداری شهرستان تشکر کرد که علیرغم تراکم بالای دام تاکنون درگیر بیماری نشدهاند.
دکتر بهروزیان افزود: واکسیناسیون دام سنگین در استان به خوبی اجرا شده، اما در دام سبک اینگونه نیست و برای تامین واکسن بایستی چاره ایی اندیشیده شود.