به دنبال بارندگیهای اخیر حدود ۲۵ میلیون متر مکعب آب در سازههای آبخیزداری شهرستان بستک آبگیری شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بستک گفت: برداشت این حجم رواناب، علاوه بر کاهش دبی اوج سیلاب و مهار جریانهای مخرب، زمینه نفوذ به آبخوانها و افزایش پایداری چاههای آب آشامیدنی و کشاورزی را فراهم کرده است.
حامد احمدپور افزود: ساخت این سازهها موجب کاهش خطر سیلاب شهری و افزایش امنیت منابع آبی شده است.
