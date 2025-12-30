به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بستک گفت: برداشت این حجم رواناب، علاوه بر کاهش دبی اوج سیلاب و مهار جریان‌های مخرب، زمینه نفوذ به آبخوان‌ها و افزایش پایداری چاه‌های آب آشامیدنی و کشاورزی را فراهم کرده است.

حامد احمدپور افزود: ساخت این سازه‌ها موجب کاهش خطر سیلاب شهری و افزایش امنیت منابع آبی شده است.

