پخش زنده
امروز: -
با توجه به برودت هوا و بر اساس مصوبه کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی روز چهارشنبه کلیه ادارات و موسسات دولتی، مدارس و مراکز آموزش عالی در آذربایجان شرقی تعطیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، با توجه به برودت هوا و با هدف صرفه جویی در مصرف انرژی و بر اساس مصوبه کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ کلیه ادارات و موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی، مدارس، مراکز آموزش عالی، دانشگاه ها، شعبات بانکها و بیمهها (به استثنای واحد کشیک که توسط شورای هماهنگی بانکها و بیمه اعلام خواهد شد) آموزشگاههای زیر نظر فنی و حرفهای و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، شهرداریها و دهیاریهای آذربایجان شرقی به استثنای واحدهای عملیاتی و فوریتهای شهرداری ها، مراکز امدادی و درمانی و امتحانات نهایی مدارس و دانشگاهها تعطیل میباشند.