به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ تازه‌ترین گزارش‌های رسمی منتشر شده نشان می‌دهد بیش از سیصد و سی هزار نفر فقط در انگلیس بی‌خانمان از جمله کارتن خواب شده‌اند که نسبت به ۱۵ سال اخیر شمار آنان ۱۶۴ درصد افزایش یافته است.

پیتر میسون از کارکنان موسسه خیریه سنت مارتین گفت: هر روز ما پنج- شش چهره جدید می‌بینیم که درخواست کمک و غذا می‌کنند و این نشان می‌دهد مشکل هر روز در حال بیشتر شدن است.

آمار اعلام شده شبکه تلویزیونی آی تی وی در انگلیس نشان می‌دهد، ۱۳ هزار و ۲۳۱ کارتن خواب در ۱۲ ماه منتهی به ماه آپریل امسال ثبت شده است که ۱۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال پیش است.

داوطلبان مردمی ضمن توزیع غذا با توصیه به کارتن خواب‌ها تلاش می‌کنند به آنان کمک و از بیمار شدنشان جلوگیری کنند.

اِوا پیزی عضو موسسه خیریه سنت مونگوس گفت: ما به کارتن خواب‌ها توصیه می‌کنیم به اندازه کافی کارتن همراه داشته باشند تا دچار سرماخوردگی و بیماری نشوند.

الیسون مک گاورن وزیر مبارزه با بی خانمانی در انگلیس در مجلس این کشور با اذعان به روند افزایش بی‌خانمانی در این کشور گفت: فاجعه عمیق‌تر از آن چیزی است که در خیابان‌ها دیده می‌شود.

وی افزود: این فقط مربوط به افراد بی‌خانمانی نیست که در وست مینستر می‌بینیم بلکه شامل مادران و کودکانی است که دیده نمی‌شوند و در گرمخانه‌ها فقط جای خواب شبانه و یک وعده غذا دارند بدون اینکه در مدرسه باشند.

وزیر مبارزه با بی‌خانمانی در انگلیس گفت: پارسال هزار و ۱۴۲ بی‌خانمان جان باختند و در پنج سال گذشته ۷۴ کودک بی‌خانمان جان باختند.

داده‌های آماری مناطق چهارگانه این کشور شامل انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی، از روند فزاینده بی‌خانمانی حکایت دارد و شمار بی‌خانمان‌ها در این کشورِ دارای ششمین اقتصاد بزرگ جهان، نزدیک پانصد هزار نفر اعلام شده است.