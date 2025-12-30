درخواست ورزشکار البرزی برای تقویت زیر ساخت های رشته شنا و شیرجه
محمد مقدسی، ورزشکار البرزی رشته شنا و شیرجه، با حضور در برنامه ورزش البرز از مسیر افتخارآفرینی خود از کودکی تا کسب مدالهای ملی و بینالمللی سخن گفت ،مسیری که با وجود کمبود زیرساختهای استاندارد، به موفقیتهای ارزشمند انجامیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز، محمد مقدسی به همراه مربی خود، مهدی سبزهپرور، با حضور در برنامه ورزش البرز به بیان عملکرد و دغدغههای رشتههای شنا و شیرجه در استان البرز پرداخت.
مقدسی با حضور در سیمای البرز و اشاره به آغاز فعالیت ورزشی خود گفت: از ششسالگی با تشویق خانواده تکواندو را آغاز کردم، اما خیلی زود استعدادم در شنا مشخص شد. در نخستین سال حضورم در مسابقات کشوری رتبه هشتم را کسب کردم، سال بعد چهارم شدم و سپس به اولین مدال برنز رسیدم. از آن پس موفق به کسب مدالهای طلای کشوری شدم.
این ورزشکار البرزی با اشاره به افتخارات بینالمللی خود افزود: در مسابقات اوراسیا به مدال برنز دست یافتم و در میان برترینهای المپیکی نیز درخشیدم و رتبه هشتم را به دست آوردم. تمامی اعزامهای من با همراهی مربیام انجام شده است.
محمد مقدسی گفت: پدر و مادرم همیشه از من حمایت کردهاند و با انرژی مضاعف باعث شدند پس از سختیها دوباره ورزش را با قدرت ادامه دهم.
در ادامه این گفتوگو، مهدی سبزهپرور، مربی شنا و شیرجه، با انتقاد از نبود زیرساختهای استاندارد در استان البرز اظهار داشت: امکانات لازم و استانی برای ورزشکاران شنا وجود ندارد، هرچند تلاشهایی در این زمینه صورت گرفته است. با این حال، جوانان البرزی توانستند نخستین مدال همبستگی کشورهای اسلامی را کسب کنند.
وی با اشاره به درخشش محمد مقدسی در رشته شیرجه خاطرنشان کرد: در مسابقات اوراسیا ورزشکاران از نظر فنی و بدنی در سطح بالاتری قرار داشتند، اما محمد با تلاش و پشتکار موفق به کسب مدال شد.
سبزهپرور افزود: رشته شیرجه نیازمند شرایط استاندارد استخر است و حداقل عمق شش متر نیاز دارد، در حالی که چنین استخری در استان البرز وجود ندارد. محمد مقدسی حدود ۱۳ سال است که برای تمرین شنا به مجموعه ورزشی آزادی تهران مراجعه میکند.