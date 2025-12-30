پخش زنده
رئیس امور حملونقل سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که برای توجیهپذیر ساختن حمل و نقل ریلی نسبت به جادهای، عوارض بارنامههای بارهای معدنی ریلپسند از ۹ درصد به ۱۵ درصد افزایش یافته و درآمد حاصله به طور مستقیم صرف توسعه این بخش خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعید جغتایی، رئیس امور حملونقل سازمان برنامه و بودجه، در تشریح اقدامات دولت برای توسعه حمل و نقل ریلی کشور، به مزیت ذاتی ریل در مصرف سوخت بسیار کمتر اشاره کرد.
وی با بیان اینکه پایین بودن قیمت گازوئیل، استفاده کامل از ریل را هنوز به طور کامل توجیهپذیر نکرده است، به چالش عدم استفاده از ظرفیت موجود اشاره کرد و گفت: «در برخی مناطق، ظرفیت خطوط ریلی به طور کامل استفاده نمیشود؛ برای مثال در مسیر بندر شهید رجایی تا بافق، علیرغم ظرفیت اسمی ۳۰ میلیون تن، تنها ۱۰ میلیون تن بار جابجا میشود.»
جغتایی همچنین کمبود ناوگان و نیاز مبرم به تأمین لکوموتیو و نیروی کشش ریلی را از دیگر موانع توسعه دانست، هرچند تأکید کرد: در زمینه واگنهای باری مشکلی وجود ندارد و بخش خصوصی نیز میتواند در حوزه واگنهای مسافری سرمایهگذاری کند.
راهکار حمایتی برای توسعه ریلی:
رئیس امور حملونقل سازمان برنامه و بودجه در پایان، راهکار حمایتی دولت برای توسعه حمل و نقل ریلی را اعلام کرد و اظهار داشت: عوارض بارنامههای حمل بارهای معدنی ریلپسند از ۹ درصد به ۱۵ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: «درآمد حاصل از این افزایش عوارض به صورت هدفمند و مستقیم، صرف توسعه زیرساختها و ناوگان حمل و نقل ریلی خواهد شد تا مزیت رقابتی ریل تقویت شود.»