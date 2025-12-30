دبیرکل حزب الله لبنان در کنگره بین المللی بزرگداشت علامه مصباح یزدی از میراث آن مرحوم تقدیر و تأکید کرد که اندیشه او نمادی از «اندیشه اصیل» بود که در استوارسازی پایه‌های انقلاب اسلامی و مقابله با چالش‌های فکری و فرهنگی در جهان اسلام نقش داشت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ این سخنان در پیامی ویدئویی ایراد شد که شیخ نعیم قاسم در کنگره بین المللی استاد فکر (بزرگداشت علامه مصباح یزدی) در تهران، به مناسبت پنجمین سالگرد درگذشت آیت الله مصباح یزدی و روز علوم انسانی ایراد کرد. وی از برگزارکنندگان کنفرانس برای فراهم آوردن فرصتی جهت «همراهی کردن با اندیشه، رفتار و روش ایشان و آنچه که در طول مسیر طولانی فعالیت‌های فرهنگی، جهادی، اجتماعی و سیاسی در جمهوری اسلامی و تأثیرات آن بر جهان اسلام خواستار بود»، سپاسگزاری کرد.

شیخ نعیم قاسم در سخنان خود به نکات اصلی مرتبط با آیت الله مصباح یزدی اشاره و تأکید کرد: آیت الله مصباح یزدی «صاحب اندیشه‌ای اصیل» بود که در دوره‌ای شکل گرفت که امام خمینی «انقلابی واقعی و تحولی عظیم در مفاهیم و اندیشه‌ها» را رهبری و «اسلام محمدی اصیل» را با تأسیس حکومت و جمهوری و مقابله با چالش‌های مادی و فکری، تحت شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» به عرصه بازگرداند.

وی همچنین به تلاش‌های آیت الله مصباح در تثبیت این اندیشه از طریق مؤسسات علمی و پژوهشی از جمله «مؤسسه در راه حق» و «مؤسسه باقر العلوم» و ریاست وی بر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در قم به دستور رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای اشاره کرد. شیخ قاسم به موضع آشکار آیت الله مصباح در مورد تعارض اساسی بین فرهنگ اسلامی و فرهنگ غربی اشاره و بر لزوم بهره‌گیری از فناوری مدرن بدون ذوب شدن فکری یا وابستگی به مفاهیم غربی تأکید کرد.

شیخ نعیم قاسم با نقل این مسئله از قول حضرت آیت‌الله خامنه‌ای که «یکی از بزرگترین دستاورد‌های مرحوم مصباح یزدی، موضوع ولایت است» افزود: این موضوع، همراه با تأسیس مرکز تحقیقات امام خمینی (ره) و تألیفات علمی، اخلاقی و معنوی وی، ذخیره‌ای فکری و تأثیرگذار است که همچنان در جهان اسلام حضور دارد و فعال است.

دبیرکل حزب الله لبنان، علامه مصباح را «سیاستمدار انقلابی» توصیف کرد که حضور وی به دوره پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ محدود نمی‌شود، بلکه از سال ۱۹۶۳ در صفوف هواداران امام خمینی و شاگردان ایشان بود و در فعالیت‌های سیاسی مخالف رژیم پهلوی از جمله نوشتن در مجلات دانشجویی با ماهیت انقلابی و عضویت در گروه‌های مخفی علما حوزه برای تقویت مسیر مبارزه شرکت داشت.

وی توضیح داد که آیت الله مصباح پس از پیروزی انقلاب، نقش سیاسی خود را ادامه داد و برای مقابله با انحرافات و جریان‌های مخالف تلاش کرد و الگوی سیاسی را که باید در جمهوری اسلامی و جهان حاکم شود، بر اساس اجرای تعالیم اسلام اصیل، بیان کرد.

دبیرکل حزب‌الله لبنان تأکید کرد: علامه فقید آیت الله مصباح، نمادی از «ولایت مداری فداکارانه‌ای بود که در ولایت ذوب شده بود» و مقاومت و مقابله با «استکبار آمریکا» و رژیم صهیونیستی اولویتی دائمی در اندیشه و مواضع وی بود.

شیخ نعیم قاسم به تجربه شخصی خود با علامه مصباح یزدی در جریان بازدیدی که در نوامبر ۲۰۱۸ به همراه تعدادی از برادران انجام داد، اشاره کرد و از قول وی نقل کرد که «بر ما واجب است که خدا را بابت نعمت وجود امام و رهبر معظم، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، سپاسگزار باشیم، زیرا ایشان شخصیتی هستند که در تاریخ ما کمتر یافت می‌شود.»

وی تأکید کرد که علامه یزدی بر مفهوم ولایت، نقش و اهمیت آن تأکید داشت و به وفاداری کامل به ولایت و دفاع از اصل رهبری و ضرورت اطاعت و التزام به روش آن، شناخته می‌شد، زیرا این امر را «اساس نهضت امت و آمادگی برای ظهور امام مهدی (عج)» می‌دانست.

شیخ نعیم قاسم به موضع دبیرکل سابق حزب‌الله، شهید سیدحسن نصرالله، درباره شخصیت علامه مصباح یزدی اشاره و به نامه‌ای که به کنفرانس بین‌المللی قبلی ارسال شده بود، استناد کرد که در آن آمده بود علامه مصباح «زندگی خود را در راه خدا وقف کرد و وجودش را برای اعتلای کلمه الله و هدایت به سوی راه او هزینه کرد». شیخ نعیم قاسم، آیت الله مصباح را «شخصیتی یگانه و استثنایی در جهان اسلام» توصیف کرد.

وی تأکید کرد که علامه مصباح یزدی «اولویت مقاومت و مقابله با استکبار آمریکا» را در مرکز توجه خود قرار داده و فلسطین و مقابله با رژیم صهیونیستی همیشه در سخنان، سخنرانی‌ها و ملاقات‌های وی دیده و شنیده می‌شد.

شیخ نعیم قاسم گفت: علامه یزدی در ارتباط با رهبران مقاومت و بازدید‌های خود از لبنان دائماً درباره وضعیت، توانایی‌ها و گسترش مقاومت سوال می‌کرد.

دبیرکل حزب الله لبنان به تحولات منطقه‌ای اشاره کرد و عملیات «طوفان الاقصی» را برنامه‌ای محوری دانست که معادلات جدیدی در مقابله با اسرائیل ایجاد کرد، «وحشی‌گری اشغالگران» را آشکار ساخت و پایداری مقاومت در فلسطین و لبنان را با حمایت جمهوری اسلامی ایران به رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و بر اساس روش امام خمینی در حمایت از مسئله فلسطین، برجسته کرد.

وی با بیان اینکه ایران با پایداری ۱۲ روزه خود به «امیدی برای مستضعفان جهان» تبدیل شد، به نقش یمن و عراق در حمایت از محور مقاومت اشاره کرد و گفت: این مقاومت در حالی رخ داد که هدف تجاوزات اسرائیل ریشه‌کن کردن مقاومت و پایان دادن به آن در منطقه بود.

شیخ نعیم قاسم افزود: «روح ایمانی و ولایی بالا و پایداری اسطوره‌ای» که مجاهدان، شهدا، زخمی‌ها، اسرا و خانواده‌هایشان از خود نشان دادند، اهداف برنامه اسرائیل را ناکام گذاشت.

دبیرکل حزب الله لبنان تأکید کرد: این پایداری علی‌رغم فشار‌ها ادامه خواهد یافت و آن را «تکلیف و ایمان» دانست و به آیه‌ای از قرآن کریم که به صبر و پایداری دعوت می‌کند، استناد نمود.