حضور هوشمندانه مردم رمز ماندگاری اسلام و نظام اسلامی
مسئول عقیدتی ـ سیاسی انتظامی شهرستان تنکابن: حضور آگاهانه و هوشمندانه مردم در صحنههای مختلف رمز ماندگاری اسلام و نظام اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مسئول عقیدتی ـ سیاسی انتظامی شهرستان تنکابن، در مراسم بزرگداشت یومالله ۹ دی که با حضور پرشور مردم و مسئولان برگزار شد به نقش بیبدیل مردم در حفظ نظام اسلامی اشاره کرد و گفت: قدرت اصلی جمهوری اسلامی ایران حضور و اراده مردم است.
حجتالاسلام نوبخت با یادآوری حوادث فتنه ۸۸ تأکید کرد که در نهم دیماه مردم با حضور حماسی خود قدرت واقعی نظام را نشان دادند و ثابت کردند که اراده اکثریت مردم هیچگاه اجازه نمیدهد فریبخوردگان داخلی و معاندان خارجی به هدفهای خود برسند.
وی ولایت را اساس حماسه ۹ دی دانست و تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب با صراحت در نماز جمعه تاریخی ۸۸ فرمودند که تحت هیچ شرایطی از خواستههای غیرقانونی تسلیم نمیشوند.
وی همچنین با اشاره به تحرکات اخیر در تهران گفت: اعتراضات مسالمتآمیز، در شرایطی که دشمنان داخلی و خارجی به دنبال آشوب هستند، میتواند به تخریب و هتک حرمتها تبدیل شود.
در ادامه نوبخت با اشاره به جنگ اخیر و حمایت مردم از ولایت، تصریح کرد: ایستادگی ملت و ولایت باعث عقبنشینی دشمن و پذیرش آتشبس شد.
وی در پایان تأکید کرد: حضور آگاهانه و هوشمندانه مردم در صحنههای مختلف رمز ماندگاری اسلام و نظام اسلامی است.