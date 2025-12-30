پخش زنده
رئیس پلیس راه استان مازندران از آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی استان مازندران در روز سه شنبه ۹ دی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه استان مازندران گفت: بر اساس آخرین گزارشهای دریافتی، وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی استان در ارتفاعات کندوان، بارش خفیف برف گزارش شده است.
وی افزود: در محور لاریجان در محدوده گزنگ تا امامزاده هاشم شاهد بارش خفیف برف هستیم.
عبادی با بیان اینکه در محورهای گدوک و تلمادره بارندگی جریان دارد، تصریح کرد: در محورهای ساحلی و جلگهای هماکنون بارش باران گزارش شده است.
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران از رانندگان درخواست؛ ضمن رعایت سرعت مطمئنه، فاصله ایمنی و هوشیاری کامل، پیش از تردد در محورهای کوهستانی از سالم بودن خودرو و بههمراه داشتن تجهیزات ایمنی زمستانی اطمینان حاصل کنند.