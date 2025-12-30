پخش زنده
بازرسان اداره کل صمت خراسان جنوبی با رصد و پایش سامانه جامع انبارها و صحت سنجی بارنامهها یک محموله برنج پاکستانی به مقدار ۲۱ تن را کشف و توقیف کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان گفت:بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت با همکاری پاسداران گمنام امان زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه استان و با رصد و پایش سامانه جامع انبارها و صحت سنجی بارنامهها یک محموله برنج پاکستانی به میزان ۲۱ تن را کشف وتوقیف کردند.
تهوری افزود: ارزش ریالی این پرونده را ۴۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال بوده که به استناد تبصره ۴ مادهای ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.