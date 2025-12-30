پخش زنده
امروز: -
بارش برف استان همدان را سفیدپوش کرد و موجی از شادی و نشاط را میان مردم به همراه آورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بارش برف ضمن افزایش ذخایر آبی و بهبود شرایط کشاورزی، موجی از امید و رضایت را در میان بهرهبرداران بخش کشاورزی به همراه داشت.
مردم با انتشار تصاویر و ویدئوهای متعدد در شبکههای اجتماعی، زیبایی این بارش زمستانی را به اشتراک گذاشتند.
روح الله زاهدی کارشناس هواشناسی استان همدان گفت: از اواخر امروز، با خروج سامانه بارشی، شاهدکاهش محسوس دمای هوا در استان خواهیم بود.
حمید پرورشیخرم مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان همدان هم با اشاره به پدیده کولاک شدید در برخی جادههای استان همدان گفت: کاربران جادهای پیش از آغاز سفر با شمارهگیری سامانه گویای ۱۴۱ مرکز مدیریت راهها از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای کشور مطلع شوند.