به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ عزیزالله دستوار با اشاره به نقش مهم موتورسیکلت در حمل‌ونقل شهری گفت: گرچه این وسیله سبک و کاربردی است، اما در صورت رعایت نشدن اصول ایمنی، به ابزاری خطرناک تبدیل می‌شود.

وی افزود: برابر آمار بیش از ۵۰ درصد از جان‌باختگان تصادفات شهری در یزد را موتورسیکلت‌سواران تشکیل می‌دهند و در اکثر موارد، استفاده نکردن از کلاه ایمنی علت اصلی مرگ یا آسیب شدید بوده است.

رئیس پلیس راهور استان یزد تصریح کرد: کلاه ایمنی، نه وسیله تزئینی بلکه سپر نجات است. مأموران پلیس راهور در اجرای طرح جدید، با موتورسواران بدون کلاه، حرکت در مسیر مخالف و انجام حرکات خطرناک برخورد قانونی و قاطع خواهند داشت.