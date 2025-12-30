قطعنامه سراسری یومالله ۹ دی۱۴۰۴؛
حماسه ۹ دی فوران غیرت در صیانت از حریم «جمهوریت» و «اسلامیت» بود
شرکت کنندگان در تجمع مردمی یوم الله ۹ دی ۱۴۰۴، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت بر فصول قطعنامه سراسری بزرگداشت این روز تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از روابط عومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی متن قطعنامه به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
یومالله عظیم و حماسه ماندگار نهم دیماه ۱۳۸۸، تجلی دست قدرت خدا و فوران غیرت ایمانی ملت ایران در صیانت از حریم «جمهوریت» و «اسلامیت»، برآمده از عمق بصیرت تودههایی بودکه با تشخیص بهنگامِ غبار فتنه، بساط کینهتوزیِ جبهه باطل را درهم پیچیدند و ثابت کردند که پیوندِ میان «امت» و «امام»، حقیقتی ناگسستنی و بنیانی مرصوص است. امروز در آستانهی ولادت سراسر نور مولای متقیان حضرت علی (علیهالسلام) و سالگرد عروج ملکوتی سردار دلها، شهید حاج قاسم سلیمانی، ما شرکتکنندگان در این اجتماع سراسری، مواضع خود را با بانگ رسا و فریادهای «الله اکبر، خامنهای رهبر» اعلام میداریم:
۱- ما ایمان داریم که «ولایت فقیه» تراث فقهی امام راحل (قدساللهنفسالزکیه) و عمود خیمه استقلال و قطبنمای حرکت کشور در طوفانهای سهمگین تاریخ معاصر است و ضمن تجدید بیعت آگاهانه با مقتدای حکیم و فرزانه انقلاب، حضرت آیتاللهالعظمی امام خامنهای (مدظلهالعالی)، اعلام میداریم که تبعیت از منویات معظمله، فصلالخطابِ عبور از فتنههای نوظهور و یگانه طریقِ صیانت از هویت ملی و دستاوردهای خونین شهداست.
۲- ما با درک تغییر آرایش دشمن از جنگ سخت به «تزویر مدرن»، بر ضرورت بصیرتافزایی مستمر و تهاجم رسانهای در برابر امپراتوری دروغ تأکید و خواستار حاکمیت قانون در فضای مجازی و کوتاه کردن دست جریان نفوذ از ذهن و اندیشه جوانان و بانوان هستیم و با قاطعیت تمام بر «اتحاد مقدس» تاکید و اعلام میداریم که هرگونه دوقطبیسازی و شکاف افکنی در بدنه جامعه، حرکت در مسیر استراتژیِ تحریف و تضعیف نظام است.
۳- ما ضمن گرامیداشت حماسه ماندگار مقاومت و پیروزی در جنگ ۱۲ روزه، حمایت مطلق خود را از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و مجاهدان غزه، لبنان، یمن و جبهه مقاومت اعلام داشته و جنایات رژیم آپارتاید صهیونیستی با همکاری آمریکای جنایتکار را محکوم و تداوم «مکتب شهید سلیمانی» را ضامن نابودی استکبار در منطقه دانسته و ضمن پافشاری بر حق مسلم هستهای و تقویت توان دفاعی، از دستگاههای مسئول میخواهیم پیگیری حقوقی جنایات بینالمللی دشمنان و برخورد قاطع با مزدوران داخلی را با صلابت دنبال کنند.
۴- ما معتقدیم اقتدار نظام سیاسی با کارآمدی اقتصادی گره خورده است و لذا از مسئولان دولت چهاردهم و سایر قوا تقاضا داریم که با «نگاه به درون» و تکیه بر توان داخلی، معضلگرانی، تورم و کاهش ارزش پول ملی را تدبیر کرد و قویاَ معتقدیم مبارزه قاطع با اخلالگران نظام اقتصادی و حضور صادقانه در میان عموم مردم، جهت پاسخگویی وظیفهای شرعی برای تقویت سرمایه اجتماعی و کارآمدیِ الگوی حکمرانی علوی است.
۵- ما صیانت از فرهنگ «عفاف و حجاب» و ارزشهای اصیل خانواده را مطالبهای عمومی و خاکریز استراتژیک در برابر تهاجم فرهنگی دانسته و با بهرهگیری از فضای معنوی اعتکاف و تقارن این روز با میلاد امیرالمؤمنین (ع)، بر ضرورت تربیت نسلی مؤمن و بصیر تأکید و از متولیان فرهنگی میخواهیم با سرمایهگذاری بر روی نخبگان و جوانان، زمینهساز شکوفایی تمدن نوین اسلامی و حفظ هویت دینی در برابر تکانههای عصر جدید باشند.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
سهشنبه ۹ دی ماه سال ۱۴۰۴ مصادف با ۹ رجب ۱۴۴۷
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی