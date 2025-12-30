پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل بنیاد بین المللی غدیر گفت: «امام علی (ع) راه روشن زندگی» به عنوان شعار محوری ایام میلاد نور انتخاب شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آقای حسین ظریف منش مدیر عامل بنیاد بین المللی غدیر دربارۀ ایام الله میلاد نور گفت: امیرالمومنین (ع)، امام همه خوبیها، پدر همه امتها و نماد همیشه نورانی تمامی فضیلت هاست و محبت و معرفت نسبت به آن حضرت و پیروی عاشقانه از آموزههای آن بزرگوار است که امروز ایران اسلامی، امامین انقلاب، شهدای گرانقدر و ملت قهرمان ما را پرچمدار عزت و شرف در جهان کرده است.
قائم مقام دبیر کل بنیاد بین المللی غدیر با تبریک ایام الله میلاد نور افزود: از چند سال پیش از دهم ماه رجب، همزمان با میلاد جوادالائمه (ع) تا سیزدهم رجب میلاد موفورالسرور امیرالمومنین علی بن ابیطالب (ع)، به عنوان ایام الله میلاد نور نامگذاری شده است.
وی ادامه داد: هدف از گرامیداشت این ایام الله نه تنها برپایی جشنهای مردمی میلاد دو امام بزرگوار است بلکه با توجه به ضرورت افزایش معرفت، محبت و به تبع آن اطاعت و پیروی از تعالیم نورانی آن بزرگواران، ترویج فضایل امام علی (ع) و تبیین و تبلیغ آموزههای علوی هدفگذاری شده است.
مدیرعامل بنیاد بین المللی غدیر گفت: بیانات و سیره امامان معصوم سرمایه بی بدیلی است که برای جامعه اسلامی و بویژه شیعیان و در واقع برای کل بشر نعمتی گرانبها و بی نظیر محسوب میشود و در این میان تعالیم امیرالمومنین (ع) علاوه برعرصه حیات فردی برای زندگی اجتماعی نیز نسخهای شفابخش است که مبتنی بر مبانی الهی، درمان همه دردها و پیشران حرکت به سمت مطلوبهای جامعه بشری است و مهمتر از آن آموزههای حکومتی آن امام بزرگوار است که در خطبهها، نامهها و کلمات قصار نهجالبلاغه بازتاب یافته و الگویی جامع و ماندگار برای مدیریت سیاسی، اجتماعی و اخلاقی جوامع انسانی به شمار میآید.
آقای ظریف منش افزود: این آموزهها فراتر از زمان و مکان، عطیهای الهی برای جوامع اسلامی و الهام بخش و آموزنده برای حکمرانی در میان همه دولت _ ملتهاست.
وی با بیان اینکه حکومت در نگاه امام علی (ع) نه وسیلهای برای قدرتطلبی، بلکه امانتی الهی و ابزاری برای تحقق عدالت، کرامت انسانی و هدایت جامعه درطریق نیل به سعادت دنیا و آخرت است افزود:
محوریترین اصل در حکومت امام علی (ع) گمشده همه ملتها و از مهمترین اهداف همه انبیا یعنی عدالت است.
* عدالت ستون اصلی قوام جامعه است
مدیر عامل بنیاد بین المللی غدیر عدالت را ستون اصلی قوام جامعه میداند و هرگونه تبعیض، ویژهخواری و ظلم را عامل فروپاشی حکومت معرفی میکند. در نگاه او، حاکم حق ندارد میان افراد جامعه بر اساس نژاد، قبیله، ثروت یا نزدیکی سیاسی تفاوت قائل شود. رفتار امام با بیتالمال و حساسیت شدید ایشان نسبت به حقوق عمومی، نمونهای روشن از پایبندی عملی به عدالت است.
آقای ظریف منش گفت: اصل مهم دیگر، ظلم ستیزی آن حضرت است جمله طلایی آن حضرت که در وصیت نامه ایشان ذکر شده است کونوا لظالم و للمظلوم عونا است که اگر به آن عمل میشد شاهد جنایاتی نظیر جنایتهای صهیونیستها در غزه و یا قلدریها و خباثت امریکاییها و اروپاییها در جهان نبودیم.
* توصیه امام علی (ع) به حاکمان: رعایت کرامت انسانی و حقوق مردم
وی ادامه داد: امام علی (ع) بارها تأکید میفرمایند که حاکم، خادم مردم است نه مالک آنان. در نامه معروف به مالک اشتر، ایشان حاکمان را به رعایت کرامت انسانی و حقوق مردم، مردمی که یا «برادر دینی» هستند و یا «همنوع انسانی»، دعوت میفرماید و به نظارت بر عملکرد کارگزاران، مقابله بدون اغماض با فساد، توجه به عامه مردم و رسیدگی به ضعیفترین اقشارجامعه توصیه میکنند. این نگاه، پایه اصلی حکومت قانونمحور و اخلاقی است. این آموزهها میتوانند مبنایی برای مبارزه با فساد، تقویت اعتماد عمومی و ایجاد حکمرانی عادلانه باشند و مردم سالاری واقعی را بر اساس آموزههای الهی محقق کند.
مدیر عامل بنیاد غدیر در بیان اهمیت این موضوع گفت: در دنیای امروز که جرم و جنایت استکبار جهانی به اوج خود رسیده و بحرانهای اخلاقی و بیعدالتیهای گسترده کام انسانها را تلخ کرده است، پیروی از اندیشه حکومتی و زیستی امام علی (ع) میتواند راهنمایی الهامبخش برای تحقق عدالت، آزادی، سعادت و حتی رفاه و زندگی مطلوب و نیز حکمرانی شایسته باشد.
آقای ظریف منش با اشاره به همزمانی سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی (ره) خادم غدیر و پیرو راستین آموزههای علوی با ایام الله میلاد امام علی (ع)، گفت: از دیدگاه سرباز ولایت حاج قاسم سلیمانی، «هر کس به مدار مغناطیسی علی بن ابیطالب (ع) نزدیکتر شود، این مدار بر او اثر میگذارد. او کمیل بن زیاد میشود، او ابوذر غفاری میشود، او سلمان پاک میشود».
وی افزود: حاج قاسم عزیز این ایرانمرد جهانی، نمونه برجسته درس آموختگان مکتب علوی و عامل به آموزههای آن بزرگوار بود.
* «امام علی (ع) راه روشن زندگی» شعار محوری ایام میلاد نور
مدیر عامل بنیاد بین المللی غدیر در ادامه دربارۀ شعار ایام میلاد نور امسال، گفت: بنیاد بینالمللی غدیر از چند ماه پیش با برگزاری جلسات هماندیشی و کسب دیدگاههای صاحب نظران و جلب مشارکت فرهیختگان از استادان دانشگاه و حوزه جهت برنامهریزی برای برگزاری باشکوه و هدفمند این ایام اقدام کرده است و علاوه بر جشنهای متعددی که در شهرها، روستاها، دستگاههای اجرایی، نهادهای عمومی، مساجد، نهادهای مذهبی و … در داخل و خارج از کشور برگزار میشود، شعار ایام میلاد نور در سال جاری «امام علی علیه السلام راه روشن زندگی» تعیین شده است و در کشورهای دیگر نیز در حال تبلیغ گسترده این شعار ارزشمند معنوی هستیم.
آقای ظریف منش ادامه داد: هدف از طرح این شعار این است که ما به مردم خودمان و به جوانان روشن ضمیر ایران اسلامی یادآوری کنیم که آموزههای اسلام و به ویژه تعالیم امیرالمومنین (ع) در همه ابعاد و اضلاع زندگی فردی و اجتماعی راه روشنی را در پیش روی ما قرار داده است، راهی که در دنیا و آخرت سعادت را نصیب ما میکند و عزت و شرف و بزرگی و کرامت را در پی دارد، راهی که افقهای روشن آن برای همگان جذاب و دلربا و در زمره آرمان و آرزوی بشریت است.
مدیر عامل بنیاد بین المللی غدیر با بیان اینکه برنامههای ایام الله میلاد نور علاوه بر مجموعه برنامههای کمیته بین الملل بنیاد غدیر که با همکاری وزارت امور خارجه و نهادهای بین المللی برای خارج از کشور (از جمله کشورهای عراق، هند، پاکستان، افغانستان، ترکیه، اندونزی، مالزی و کشورهای آفریقایی و اروپایی نظیر: روسیه، هلند، اتریش، ایتالیا، سوئد و …) تدارک دیده شده است، با «همایش پایانی جشنواره ملی قرار یاری» دربارۀ تبیین محور محتوایی رویداد با موضوع «اتحاد مقدس و امید آفرینی از منظر علوی و فاطمی» در سالروز فرخنده میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به میزبانی استان البرز آغاز شد و در ادامه صدها برنامه متنوع علمی، پژوهشی و فرهنگی، اجتماعی برگزار میشود که بخشی از این برنامهها تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت.
آقای ظریف منش برخی از مهمترین برنامههای ایام الله نور را به شرح زیر معرفی کرد:
۱-آیین اختتامیه دومین کنگره بین المللی راهکارهای گسترش فرهنگ غدیر و ترویج نهج البلاغه به میزبانی استان مازندران که با حضور شخصیتهای برجسته علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزیدگان داخلی و بین المللی برگزار میشود. در این کنگره بیش از ۱۹۰ اثر علمی، پژوهشی مسئله محور از کشورهای جمهوری اسلامی ایران، اسپانیا، ایتالیا، آرژانتین، انگلیس، کلمبیا، پاکستان، هند، عراق و … مورد ارزیابی هیئت داوران قرار گرفته است و از ۲۰ اثر برتر داخلی و خارجی تجلیل میشود.
۲- برگزاری چندین نشست و سمینار علمی تخصصی با عناوین: سیما و سیره نبی خاتم (ص) در نهج البلاغه، جلوههای حکمت؛ نهجالبلاغه و جهان امروز، نهجالبلاغه؛ میراثی که زبانش هنوز سخن میگوید، اهمیت حفظ زبان در نهجالبلاغه، نگاهی به اندیشههای ماندگار امیرالمؤمنین (ع)، «نهجالبلاغه و امام علی (ع): ضرورت خوانشی نو در جهان معاصر» و «امیرالمومنین علیه السلام و نهج البلاغه از نگاه فریقین» با اهتمام و مشارکت معاونت فرهنگی وزارت علوم و دانشگاه علامه عسکری (ره)، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه الزهرا (س)، دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی و …
۳-مسابقه ملی کتابخوانی از کتابمام علی (ع) در یک نگاه (امام علی علیه السلام از منظر پیامبر اکرم صلوات الله علیها)
۴-برگزاری پویش سراسری بوسه بر دستان پدر (بهترین بابای دنیا) با مشارکت وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم و آموزش عالی، امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و … با هدف ترویج سبک زندگی علوی و تبیین نقش و جایگاه پدردر فرهنگ ایرانی؛ اسلامی
۵- برگزاری آیین اختتامیه دهمین جشنواره ملی شعر غدیر به میزبانی مهد شعر و ادب فارسی، شیراز
۶-برگزاری نخستین جشنواره بین المللی شعر علوی توسط دانشگاه امیرالمومنینعلیه السلام
۷- برگزاری مسابقه ملی داستان نویسی میلاد نور
۸- برگزاری ۱۳ کنگره استانی شعر علوی در کشور
۹- برگزاری نمایشگاه سراسری زیباییهای ولایت شامل هنرهای تجسمی، خوشنویسی، پوستر، عکس
۱۰- برگزاری جشنواره ملی فرهنگی- هنری منشور تربیتی اسلام (پیرامون نامه ۳۱ نهج البلاغه) در قالب نقاشی، شعر و داستان به میزبانی استان هرمزگان
۱۱- برگزاری مسابقه سراسری کتابخوانی از «کتاب مواعظ نهج البلاغه» به میزبانی استان قزوین
۱۲- برگزاری ۸ دوره آموزشی آشنایی با نهج البلاغه
۱۳- برگزاری همایش مقاومت و دفاع از مظلومان در سیره امیرالمؤمنین (ع)، مطالعه موردی: مجاهدت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
۱۴- برگزاری مسابقه بزرگ قدر قاصعه (نهج البلاغه)
۱۵- برگزاری مسابقه کتابخوانی در کشورهای هند، پاکستان، عراق و روسیه از ترجمه عربی، اردو و روسی کتاب منشور تربیتی اسلام (وصیت امام علی (ع) به امام حسن مجتبی علیه السلام)
مدیر عامل بنیاد بین المللی غدیر در پایان با دعوت از عموم مردم به ویژه نوجوانان و جوانان برای مشارکت در برنامههای بزرگداشت سردار سپهبد شهید سلیمانی همچنین گرامیداشت ایام الله میلاد نور ابراز امیدواری کرد برنامههای این ایام هر چه باشکوهتر از سالهای قبل برگزار شود.