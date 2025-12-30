پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان گفت: با توجه به روند کاهش دما، صبح فردا دمای کمینه برخی مناطق استان تا ۱۳ درجه سانتیگراد زیر صفر کاهش خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمدحسن باقری شکیب کارشناس اداره کل هواشناسی همدان گفت: آسمان استان تا پنج روز آینده صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد خواهد بود و با توجه به روند کاهش دما، صبح فردا دمای کمینه برخی نقاط استان تا ۱۳ درجه سانتیگراد زیر صفر کاهش خواهد یافت.
او افزود: بررسی دادهها و نقشههای پیشبینی اداره کل هواشناسی همدان نشان میدهد که آسمان استان تا پنج روز آینده صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد خواهد بود و پیشبینی میشود وضعیت جوی پایدار و روند کاهش دما و وزش باد در استان حاکم باشد.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان تأکید کرد: برای امروز وزش شدید باد پیشبینی میشود و با توجه به پوشش برف موجود در استان، انتظار میرود کولاک نقطهای برف در برخی مناطق به ویژه غرب استان رخ دهد.
باقریشکیب تصریح کرد: از فردا سرعت وزش باد کاهش مییابد و با ادامه روند کاهشی دما، شاهد افت محسوس دمای هوا در طول شب و صبحگاه خواهیم بود و پیشبینی میشود که صبح فردا دمای کمینه برخی از نقاط استان نزدیک به ۱۳ درجه سانتیگراد زیر صفر برسد.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان گفت: ادامه کاهش دما و وزش باد، همراه با برف موجود، شرایط خاصی را در برخی مناطق استان ایجاد میکند که لازم است شهروندان و مسافران در رفت و آمد جادهای و فعالیتهای روزمره، مراقبتهای لازم را رعایت کنند و توصیه میشود خودروها به تجهیزات زمستانی مجهز باشند و افراد از رفت و آمد غیرضروری در مناطق کوهستانی و جادههای باریک و لغزنده خودداری کنند.
باقری شکیب افزود: آسمان استان در روزهای آینده به طور نسبی صاف خواهد بود و وزش باد کاهش مییابد، اما سرمای هوا همچنان ادامه دارد و دمای کمینه در برخی نقاط استان در محدوده زیر صفر باقی خواهد ماند.