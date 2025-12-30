پخش زنده
بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران فردا چهارشنبه دهم دیماه بدون تغییر در روال عادی فعالیت خود، باز خواهد بود و همزمان نود و دومین حراج سکه طلای این مرکز نیز طبق برنامه برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اصغر بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله ایران، با اعلام این خبر گفت: با توجه به فعال بودن شعب کشیک بانکها در روز چهارشنبه، بازار ارز تجاری نیز بهصورت عادی به کار خود ادامه میدهد و وقفهای در فرآیند معاملات وجود نخواهد داشت. به گفته او، کارگزاران میتوانند همچون روزهای کاری معمول، از ساعت ۸ تا ۱۲ نسبت به ثبت سفارشهای خود اقدام کنند.
بالسینی همچنین از برگزاری نود و دومین جلسه حراج سکه طلا در همان روز خبر داد و تأکید کرد این حراج مطابق زمانبندی اعلامشده انجام خواهد شد. بر این اساس، متقاضیان تا ساعت ۲۳ امشب، سهشنبه نهم دیماه، فرصت دارند وجه موردنظر را برای شرکت در حراج واریز کنند. جلسه حراج رأس ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه دهم دیماه آغاز میشود و نتایج آن نیز ساعت ۱۶ همان روز اعلام خواهد شد.