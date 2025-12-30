پخش زنده
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه از کاهش قابل توجه جمعیت زندانیان استان خبر داد و گفت: تا پایان آذر ماه، جمعیت زندانیان استان نسبت به ابتدای امسال ۶۱۵ نفر کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، شهرام کرمی، در نشست کاهش جمعیت کیفری استان، با اشاره به سیاستهای ابلاغی قوه قضاییه در حوزه کاهش جمعیت کیفری گفت: این دستاورد حاصل اجرای برنامههای هدفمند در راستای حبسزدایی، استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس، بهرهگیری از نهادهای ارفاقی قانونی و توسعه صلح و سازش در پروندههاست.
وی افزود: تسریع در رسیدگیهای قضایی، نظارت مستمر بر قرارهای منتهی به بازداشت و نقشآفرینی مؤثر شوراهای حل اختلاف، مددکاران اجتماعی و مجموعه قضات استان تأثیر بسزایی در تحقق این کاهش داشته است.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه تأکید کرد: کاهش جمعیت کیفری علاوه بر صیانت از حقوق شهروندی، زمینه بازگشت اصلاحشده افراد به جامعه و کاهش آسیبهای اجتماعی را فراهم میکند.
کرمی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان با جدیت و در چارچوب قانون، مسیر کاهش جمعیت کیفری را ادامه خواهد داد و از تمامی ظرفیتهای قانونی برای تحقق عدالت، اصلاح مجرمان و حفظ امنیت اجتماعی استفاده میکند.