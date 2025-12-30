پس از یک دوره طولانی از آلودگی شدید هوا، شاخص کیفیت هوای اصفهان در ۴۸ ساعت گذشته به طور پیوسته در محدوده قابل قبول و «پاک» قرار گرفته است. این بهبود چشمگیر که بر اساس داده‌های ایستگاه‌های سنجش آلودگی تأیید شده، امکان مشاهده واضح آسمان و تنفس هوای تازه را برای شهروندان فراهم کرده است. تلفیق بارش‌های اخیر، وزش باد و اجرای محدودیت‌های موقت برای برخی واحد‌های صنعتی، به بهبود قابل ملاحظه کیفیت هوای کلانشهر اصفهان منجر شده است. این گزارش، روایت تصویریِ تجلّی دوبارهٔ «اصفهان، نصف جهان» است؛ زمانی که هوا نه یک دغدغه، که موهبتی برای نگریستن زیبایی‌های بی نظیر شهر می‌شود. این، اصفهانِ امروز است؛ شهری که برای نخستین بار در طولانی‌مدت، اجازه داده است حواسِ ما فراتر از دغدغهٔ نفس‌کشیدن بروند و در زیبایی‌هایش غرق شوند.

عکاس : امیر مهدی حیدر