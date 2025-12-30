پخش زنده
مرکز آموزشهای جهاددانشگاهی صنعتی شریف در راستای مسئولیت اجتماعی خود و با هدف تسهیل دسترسی به آموزشهای تخصصی، طرح «بورسیه دورههای آموزشی جهاد شریف» را راهاندازی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این مرکز با تکیه بر سالها تجربه موفق در آموزشهای مهارتی و تخصصی، بهرهگیری از اساتید برجسته و برخورداری از زیرساختهای آموزشی پیشرفته، همواره نقش مؤثری در توانمندسازی نیروی انسانی و پاسخگویی به نیازهای واقعی بازار کار ایفا کرده است. در همین راستا و در شرایطی که افزایش هزینهها، مسیر دسترسی به آموزشهای باکیفیت را برای بسیاری از علاقهمندان و افراد مستعد دشوار کرده، این مرکز اقدام به اجرای یک طرح حمایتی گسترده کرده است.
بر اساس این طرح، متقاضیان واجد شرایط پس از ثبت درخواست و طی فرآیند بررسی و ارزیابی، میتوانند از پوشش حمایتی ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی هزینه شرکت در دورههای آموزشی این مرکز بهرهمند شوند. این حمایت آموزشی شامل افراد مستعد و باانگیزه، نخبگان، متقاضیان دارای شرایط خاص و همچنین افرادی است که به دلیل محدودیتهای مالی، امکان استفاده از آموزشهای تخصصی را نداشتهاند.
علی وفا، مدیر مرکز آموزشهای تخصصی کاربردی جهاددانشگاهی صنعتی شریف، با اشاره به فلسفه اجرای این طرح گفت: ما آموزش را یک هزینه نمیدانیم، بلکه آن را یک سرمایهگذاری راهبردی بر آینده کشور میدانیم. باور ما این است که هیچ استعداد و انگیزهای نباید صرفاً به دلیل محدودیتهای مالی از مسیر یادگیری و رشد حرفهای باز بماند. طرح بورسیه دورههای آموزشی شریف، تلاشی جدی برای حمایت از شایستگیها و فراهمکردن فرصتهای واقعی رشد برای سرمایه انسانی کشور است.
وی افزود: هدف ما از اجرای این طرح، ایجاد عدالت آموزشی، کاهش شکاف دسترسی به آموزشهای تخصصی و کمک به تربیت نیروی انسانی توانمند و مهارتمحور برای آینده اقتصاد و صنعت کشور است.
طرح «بورسیه دورههای آموزشی جهاد شریف» فرصتی ارزشمند برای افرادی است که با تلاش، پشتکار و نگاه حرفهای، مسیر ارتقای دانش و مهارتهای تخصصی خود را بهصورت جدی دنبال میکنند. این اقدام، نمونهای روشن از پیوند آموزش تخصصی با مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار سرمایه انسانی به شمار میآید.
متقاضیان میتوانند از ۱۳ تا ۱۷ دیماه با مراجعه به نشانی، فرم درخواست بورسیه را تکمیل و ارسال کنند.