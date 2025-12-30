روایت ورزشکار البرزی از دل روستای هیو تا سکوی بین المللی
رکسانا معدنکن، عضو تیم ملی موتوکراس ایران، با کسب عنوان نائبقهرمانی و دو مقام سومی در مسابقات ایران و دوبی، بار دیگر شایستگی خود را در عرصه این رشته مهیج به اثبات رساند و هدف خود را کسب رتبه جهانی اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، رکسانا معدنکن، بانوی البرزی و عضو تیم ملی موتورکراس کشور از روستای هیو در سه راند مسابقات ایران و دوبی موفق به کسب مقام نائبقهرمانی و دو عنوان سومی شده است.
وی در برنامه ورزش البرز با بیان اینکه در رشتههای ورزشی متعددی فعالیت داشته، اما همیشه علاقه ویژهای به موتورسواری داشته است، افزود: در سال ۱۴۰۰ به تیم ملی دعوت شدم و در مسابقات دیایامایکس توانستم عنوان قهرمانی را به دست آورم.
معدنکن با اشاره به اهمیت استفاده از تجهیزات ایمنی برای علاقهمندان به این رشته تأکید کرد: توصیه میکنم تمام شرکتکنندگان در این ورزش حتماً کلاه ایمنی موتورسواری همراه خود داشته باشند تا با امنیت کامل در مسابقات شرکت کنند.
وی که اخیراً در پیست بینالمللی آزادی نیز رتبه سوم را کسب کرده، هدف آتی خود را کسب مقام در عرصه جهانی عنوان کرد و افزود: در خصوص امکانات استان البرز می توان گفت امکانات استان خوب است، اما نسبت به سطح بینالمللی کمبودهایی داریم. از مسئولان انتظار حمایت بیشتری از این رشته محدود، اما مهیج را دارم.
معدنکن پدرش را الگوی خود معرفی کرد و در برنامه ورزش البرز تصریح کرد: در اصل به خاطر پدرم عضو تیم ملی موتورسواران شدم و راه او را ادامه دادم.