شهردار منطقه ۱۳ با بیان اینکه روند اجرای پروژههای مشارکتی در منطقه در حال پیگیری است، گفت: یکی از این طرحها، مجموعه «شیان سرخهحصار» است که در محدوده درب چهارم خیابان بلوط در حال تکمیل است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سیدمحمدرحیم مرتضوی با اشاره به اهتمام منطقه برای توسعه پروژههای مشارکتی با بخش خصوصی، نهادهای دولتی و جامعه شهری گفت: منطقه با بهرهگیری از ظرفیتهای همکاری و مشارکت، به دنبال اجرای طرحهایی است که علاوه بر تسریع در ارائه خدمات به شهروندان، کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی محلهها را ارتقا دهد.
وی ضمن دعوت از سرمایهگذاران برای مشارکت در پروژههای شهری افزود: چند پروژه مهم با کاربریهای فرهنگی و خدمات شهری در نقاط مستعد منطقه تعریف شده که بستر مناسبی برای حضور فعالان اقتصادی فراهم میکند؛ یکی از این پروژهها در محدوده خیابان بلوط (در چهارم) پیشبینی شده و در زمینی با مساحت ۹۴۰ مترمربع قابل اجراست.
سرپرست شهرداری منطقه ۱۳ در خصوص ساخت مجموعه شیان بوستان جنگلی سرخه حصار اظهار داشت: این طرح با هدف رونقبخشی به خدمات گردشگری، ایجاد فضاهای رفاهی برای شهروندان و جذب مشارکت بخش خصوصی تعریف شده و طبق برنامهریزیها تا پایان سال به بهرهبرداری خواهد رسید.
مرتضوی تصریح کرد: پروژه «شیان سرخهحصار» یکی از نمونههای همکاری شهرداری منطقه ۱۳ با مشارکت بخش خصوصی است که علاوه بر ایجاد اشتغال و ارتقای سرزندگی شهری، به توسعه ظرفیتهای گردشگری پایتخت در مجاورت پارک جنگلی سرخهحصار کمک میکند.