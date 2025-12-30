امام جمعه میاندرود: نهم دی همچون عاشورا، حاصل اراده آگاهانه مردم در مسیر هدایت و ولایت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ حجت‌الاسلام مهدی غفاری امام جمعه میاندرود در مسجد جامع سورک در مراسم بزرگداشت حماسه نهم دی در شهرستان میاندورود، این روز را جلوه‌ای روشن از بصیرت، صبر و شکر ملت ایران دانست و گفت: نهم دی همچون عاشورا، حاصل اراده آگاهانه مردم در مسیر هدایت و ولایت است و به همین دلیل برای همیشه در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار شده است.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم و مفهوم «ایام‌الله»، اظهار داشت: روز‌هایی در تاریخ برجسته می‌شوند که مردم با نیت خالص و حرکت در مسیر نور، نقش‌آفرینی می‌کنند. همان‌گونه که نجات بنی‌اسرائیل از فرعون «یوم‌الله» شد، نهم دی نیز روزی است که ملت ایران با صبر، بصیرت و شکر نعمت الهی، فتنه را از حقیقت جدا کرد.

امام جمعه میاندورود با مرور حوادث سال ۱۳۸۸ گفت: دشمنان انقلاب با طراحی فضایی غبارآلود و الگوگیری از کودتا‌های مخملی، تلاش داشتند اصل نظام را هدف قرار دهند، اما توهین به مقدسات و وقایع تلخ عاشورای آن سال، ماهیت واقعی فتنه را آشکار کرد و مردم با حضور آگاهانه خود، مرز فتنه و انقلابی‌گری را روشن ساختند.

غفاری اراده و حضور مردم در نهم دی را عامل اصلی خنثی‌سازی فتنه دانست و افزود: این ملت شایسته تکریم است؛ مردمی که با وجود مشکلات و نقدها، در بزنگاه‌ها پای انقلاب و ولایت می‌ایستند. مسئولان نیز باید قدر این ملت را بدانند و با مدیریت صحیح، از تحمیل فشار‌های معیشتی غیرضروری بر مردم پرهیز کنند.

وی نقش رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری در حوادث نهم دی را تعیین‌کننده توصیف کرد و ادامه داد: مدیریت هوشمندانه و صبر راهبردی رهبر معظم انقلاب موجب شد حقیقت برای مردم روشن شود و فتنه‌گران منزوی شوند؛ همان الگویی که در مقاطع حساس بعدی از جمله جنگ دوازده‌روزه نیز تکرار شد.

امام جمعه میاندورود با تأکید بر ضرورت انتقال این وقایع به نسل‌های جدید تصریح کرد: حافظه تاریخی جوامع اگر تقویت نشود، دچار فراموشی می‌شود و بیان حوادث نهم دی برای جوانان، ضامن تداوم بصیرت انقلابی است.

غفاری با گرامیداشت سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، او را شخصیتی چندبعدی در عرصه‌های نظامی، دیپلماتیک، فرهنگی و اجتماعی دانست و گفت: شهید سلیمانی نمونه‌ای کم‌نظیر از اخلاص، شجاعت، نفوذ کلام و خدمت بی‌منت به مردم بود و حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع پیکر ایشان، گواه قدرشناسی ملت ایران از خادمان صادق خود است.