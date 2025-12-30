پخش زنده
بیش از ۲۷۰۰ دانشآموز استان چهارمحالوبختیاری در اعتکاف دانشآموزی ثبت نام کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون پرورشی ادارهکل آموزشوپرورش استان از ثبت نام این دانشآموزان در سامانه my.medu برای شرکت در مراسم معنوی اعتکاف دانشآموزی خبر داد و گفت: بهمنظور ایجاد آرامش خاطر دانشآموزان، از ۱۴ تا ۱۷ دیماه هیچگونه امتحانی برگزار نخواهد شد.
احمد بوگری افزود: آیین اعتکاف هر ساله از سیزدهم تا پانزدهم ماه رجب در سراسر استان برگزار میشود و یکی از جلوههای عینی تربیت دینی و معنوی دانشآموزان است.
وی افزود: اعتکاف دانشآموزی در راستای تحقق ساحتهای اعتقادی، عبادی و اخلاقی سند تحول بنیادین آموزشوپرورش و با هدف تعمیق ایمان، خودسازی، مسئولیتپذیری و تقویت هویت دینی نسل نوجوان طراحی و اجرا میشود.