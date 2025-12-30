ارزیابی دستگاهها و برنامهها در کمیسیون فرهنگی مجلس
مرکز البرز
، علی شیرینزاد، نماینده مردم البرز در مجلس شورای اسلامی، با حضور در برنامه «نگاه مردم» و با محوریت «البرز؛ میان آینده و اجرا»، به تشریح دیدگاههای خود درباره ساختار درآمدی دولت، چالشهای فرهنگی و الزامات مدیریت یکپارچه پرداخت.
وی در برنامه نگاه مردم از سیمای البرز با اشاره به ساختار درآمدی دولتها افزود: دولتها در لایههای مختلف خود، از گذشته تاکنون، بر سه محور عمده اتکا داشتهاند؛ نخست، مالیات و عوارض در اشکال مختلف، دوم فروش داراییهای سرمایهای و سوم فروش داراییهای مالی نظیر اوراق است، باید به سمت درآمدهای پایدار حرکت کنیم، چرا که انفال، داراییهای مردمی محسوب میشوند و راهکارهای مؤثری برای ایجاد درآمدهای پایدار وجود دارد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود ظرفیتهای تمدنی و هویتی، در حوزه فرهنگ و صنایع خلاق نتوانستهایم جایگاه شایستهای در عرصه بینالمللی به دست آوریم. نبود نگاه مدیریتی جامع، منسجم و منضبط، در این زمینه چالش هایی ایجاد کرده است.
وی با اشاره به اقدامات کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در سطح کمیسیون، این نگاه شکل گرفته که برنامههای دستگاههای اجرایی باید مأموریتمحور و در چارچوب بودجه تعریف شوند. با این حال، یکی از چالشهای جدی سال ۱۴۰۴ آن بود که با وجود تصویب بودجههای مؤثر، بخشی از آنها اجرایی نشد و همین مسئله موجب عقبماندگی از افقها و برنامهریزیها شد.
شیرینزاد افزود: چابکسازی، از رویکردهای مورد توجه قانونگذاران است و این موضوع در حال بررسی است. جزیرهای عمل کردن و نبود وحدت معنایی نیز از دیگر مشکلات برنامههای فرهنگی به شمار میرود و کشور نیازمند دستگاهی واحد برای هماهنگی، انسجام و همافزایی در این عرصه است.
وی همچنین از برگزاری جلسات تخصصی کمیسیون فرهنگی با هدف ارزیابی نقاط ضعف دستگاهها و برنامهها خبر داد و گفت: هدف این جلسات، دستیابی به ادبیات مشترک و ارتقای کارآمدی سیاستهای فرهنگی است.