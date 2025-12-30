



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین خدرویسی با اشاره به آغاز اجرای این الگوی جدید گفت: «بر اساس تفاهم‌نامه منعقد شده، نوعروسان تحت حمایت برای دریافت جهیزیه به این پلتفرم معرفی شده‌اند و هر مددجو یک کیف‌پول اختصاصی در سامانه دریافت کرده است.»

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد گفت: با اجرای طرح نوین «جهیزیه پلتفرمی»، بیش از ۲۹ هزار نوعروس تحت حمایت کمیته امداد از ابتدای سال وارد سامانه خرید کالای ایرانی شده‌اند؛ طرحی که با صدور کیف‌پول اختصاصی، انتخاب آزادانه کالا و تحویل درب منزل، رویکرد حمایت از مددجویان را متحول کرده است.

وی افزود: «تأمین اعتبار و تعیین سرانه خدمت مشخص شده و کیف‌پول مددجویان در اپلیکیشن مربوطه شارژ می‌شود. اجرای بهتر طرح نیازمند اطلاع‌رسانی دقیق و فرهنگ‌سازی در میان جامعه هدف است.»

معاون حمایت و سلامت خانواده با اشاره به ارسال لینک دسترسی به خدمت برای نوعروسان گفت: «مددجویان می‌توانند با ورود به لینک معرفی شده و انتخاب کالاهای ایرانی مورد نیاز از میان ۲۱ گروه و بیش از ۱۰۰ قلم کالا، جهیزیه مورد نظر خود را ثبت کنند.»

به گفته خدرویسی، تحویل کالاها با حفظ کرامت انسانی و بدون دخالت کمیته امداد در فرآیند توزیع انجام می‌شود. او تنوع بالای کالاها با محوریت حمایت از تولید داخلی، حمل‌ونقل رایگان و اطمینان از تحویل درب منزل—حتی در مناطق صعب‌العبور—را از مزیت‌های این طرح عنوان کرد.

وی افزود: «از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، درخواست بیش از ۲۹ هزار نوعروس طی شش مرحله به این پلتفرم معرفی شده‌اند تا پس از طی مراحل، جهیزیه مورد نیاز خود را دریافت کنند.»