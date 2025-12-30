به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ برزگرزاده ایجاد فرصت مناسب برای تعامل بیشتر با متخصصان و نخبگان صنایع دریایی، ارتقاء سطح علمی حوزه دریایی و دریانوردی، ترویج فرهنگ دریامحور و جذب سرمایه گذاران خارجی و داخلی در زمینه‌های مختلف را از جمله رویکرد‌های برپایی این نمایشگاه عنوان کرد.

وی افزود: این نمایشگاه با مشارکت ۵۷ شرکت در ۴۳ غرفه از ۱۰ استان بعنوان یک الگوی موفق با شعار توسعه دریامحور برپا شده است.

برزگرزاده برگزاری جشنواره اختراعات و ابداعات دریایی (فخرآورد)، برگزاری پنل‌های متعدد با موضوعات سرمایه گذاری مشارکتی موفق در کشتی سازی، بررسی جامع اکو سیستم دریایی از منظر متخصصان علم، صنعت و تجارت و برگزاری کارگاه آموزشی طراحی یات را از برنامه‌های جانبی این نمایشگاه ذکر کرد.

سومین نمایشگاه تخصصی صنایع دریایی و دریانوردی بوشهر از ۹ دیماه از ساعت ۱۴ تا ۲۰ و ۱۰ تا ۱۲ دیماه از ساعت ۱۰ الی ۱۸ برای بازدید علاقه‌مندان دایر است.