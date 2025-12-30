در ادامه بررسی چالش‌های اجرایی شدن بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه درباره نحوه پرداخت خسارات ناشی از تصادفات، سه‌شنبه ۹ دی ۱۴۰۴، نشستی به ریاست امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری و با حضور نمایندگان ارشد دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این نشست با هدف بررسی و رفع موانع اجرای بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه و با حضور سردار دولت‌خواه معاون فناوری اطلاعات فراجا، سردار حسینی رئیس پلیس راهور، خسروشاهی رئیس کل بیمه مرکزی، قمصریان مدیرعامل صندوق خسارت‌های بدنی و نمایندگان پلیس پیشگیری، سازمان پزشکی قانونی و قوه قضائیه برگزار شد.

وزیر دادگستری در این نشست، اجرای بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم را اقدامی مؤثر در زمینه کاهش مراجعات مردمی به دستگاه‌ها و تسهیل فرایند دریافت خسارات ناشی از تصادفات بدون نیاز به صدور حکم دادگاه دانست و گفت: گزارش‌های میدانی نشان‌دهنده وجود مشکلاتی در روند اجرای این قانون بود که همین موضوع، مبنای دعوت از دستگاه‌های متولی و برگزاری نشست‌های تخصصی برای احصا چالش‌ها و رفع موانع اجرایی قرار گرفت.

رحیمی افزود: این انتقادات فرصتی برای شناسایی دقیق مشکلات و پیگیری جدی موضوع فراهم کرد تا با رفع موانع موجود، احقاق حقوق مردم با دقت، سرعت و در اولویت انجام شود.

وی با اشاره به مباحث مطرح‌شده در نشست‌های قبلی، سامانه‌های موجود را فاقد بستر و توانمندی لازم برای اجرای کامل این قانون دانست و گفت: مقرر شد با هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های ذی‌ربط، سامانه‌ای جامع و یکپارچه با تأکید بر حذف دخالت عامل انسانی و رفع نواقص سامانه‌های فعلی طراحی و برای اجرای این قانون به کار گرفته شود.

در ادامه این نشست، نمایندگان دستگاه‌های حاضر با ارائه گزارش‌هایی از روند اجرای بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه‌های متبوع خود، چالش‌ها، موانع و مشکلات موجود را چه در سطح داخلی و چه در تعامل میان‌دستگاهی تشریح کردند.

در پایان، مهیا کردن بستر فنی مناسب، پیش‌بینی الزامات و اقلام اطلاعاتی مورد نیاز، حذف دخالت عامل انسانی در تبادل اطلاعات، برقراری ارتباط برخط و مستمر میان دستگاه‌های متولی، کاهش مراجعات مردمی به سامانه‌های متعدد، تقویت هم‌افزایی میان فراجا، پزشکی قانونی و شرکت‌های بیمه و اصلاح فرایندهای مربوطه به عنوان مهم‌ترین مصوبات این نشست مورد تأکید قرار گرفت.