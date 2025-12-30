پخش زنده
امروز: -
یک میلیون و ۹۵۶ هزار و۴۱۶ قطعه جوجه و بوقلمون یک روزه گوشتی با مجوز بهداشتی دامپزشکی از ابتدای امسال وارد خوشاب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس شبکه دامپزشکی خوشاب گفت: دامپزشکی در بحث تامین ایمنی و امنیت غذایی، براساس نظارت بهداشتی مدون از مزرعه تا سفره اقدام مینماید، یعنی کل زنجیره تولید از مزرعه پرورش، حمل و نقل، ذبح شرعی و بهداشتی در کشتارگاه، حمل فرآورده خام دامی استحصالی، نگهداری و عرضه را تحت نظارت بهداشتی دارد.
محمود ترخاصی افزود: شهرستان خوشاب دارای ۳۰ واحد مرغداری گوشتی با ظرفیت بالغ بر ۷۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی در هر دوره پرورش و دو فارم پرورش بوقلمون گوشتی با ظرفیت ۱۸ هزار قطعه در هر دوره میباشد و سالیانه به طور میانگین بالغ بر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی تحت نظارت بهداشتی دامپزشکی درشهرستان صورت میپذیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر با شروع فصل سرما و مهاجرت پرندگان آزاد پرواز، نیاز هست پرورش دهنده کنندگان طیور گوشتی اقدامات بهداشتی قرنطینهای را برای پیشگیری از بروز بیماریهای ویروسی مانند آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، آنگارا وغیره را تشدید نمایند.
ترخاصی گفت: در اسرع وقت نسبت به فعال سازی حوضچههای ضدعفونی ورودی مزرعه و سالنها اقدام، ورود و خروج کلیه افراد و وسایل نقلیه مانند خودروهای حامل نهادهها کنترل و پس از ضدعفونی اجازه ورود به فارم را پیدا نماید.
وی افزود: مرغداران ضروری است بروز هرگونه تلفات را به این شبکه اعلام و تلفات طی دوره را بصورت بهداشتی امحاء نموده و واکسیناسیون گلههای طیور را طبق الگوی پیشنهادی سازمان دامپزشکی پیگیری و انجام دهند و عقیم سازی کودهای حاصل از دوره پرورش را تحت نظارت مسئول فنی بهداشتی ضروری دانست.
وی در پایان از پرورش دهنده گان طیور بومی خواست از خرید طیور زنده عرضه شده توسط خودروهای دوره گرد تحت عنوان طیور تخم گذار جداً خود داری نمایند.