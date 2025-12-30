پخش زنده
نتایج ارزیابی دوره دوازدهم پایش کیفیت خدمات الکترونیکی و پرتالهای دستگاههای اجرایی کشور از سوی دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ، نتایج ارزیابی دوره دوازدهم پایش کیفیت خدمات الکترونیکی و پرتالهای دستگاههای اجرایی کشور از سوی دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور اعلام شد که در این ارزیابی عملکرد ۱۶۷ دستگاه اجرایی کشور بر اساس ۳۷ شاخص در چهار محور «دولت کاربرمحور»، «دولت شفاف»، «دولت یکپارچه و هوشمند» و «دولت مشارکتی» مورد سنجش قرار گرفت و پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) موفق شد در میان سه دستگاه برتر کشور قرار گیرد.
بر پایه این رتبهبندی، ایرانداک در میان ۱۶۷ دستگاه اجرایی کشور در رتبه سوم و در میان دستگاههای ستادی وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری، در رتبه نخست قرار دارد.
گفتنی است پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در این ارزیابی رتبه نخست را در محورهای «دولت کاربرمحور» و «دولت شفاف» کسب کرده است.
این دستاورد نتیجه تلاشهای پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران به ویژه مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی در اجرای سیاستهای دولت الکترونیک، ارتقای شفافیت و تسهیل دسترسی کاربران به خدمات است.