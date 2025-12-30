پخش زنده
امروز: -
باشگاه تراکتور تبریز موضع خود را درباره نشست شب گذشته (۸ دی) با وزیر ورزش و جوانان اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بیانیه هیأت مدیره باشگاه تراکتور به شرح زیر است:
«به نام خدا
محضر محترم هواداران فهیم و با فرهنگ باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور
با سلام
همه شما عزیزان کمابیش در جریان اتفاقات حاشیهای اخیر در عرصه فوتبال حرفهای کشور هستید که برای پرهیز از تکدر خاطر شما از تکرار آن هم پرهیز داریم. اتفاقات تلخ، ناخواسته و تحمیلی که با کمال تأسف متن را به حاشیه رانده، حاشیهای کریه که خود متن شده و جوی خلق کرده که دل هر ایرانی وطنپرست و با فرهنگ را به درد میآورد.
خوشبختانه با پیگیریهای شبانهروزی مالک محترم و سایر ارکان باشگاه و نیز نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و دیگر مقامات مسئول، در جلسه فوقالعادهای که به ریاست شخص مقام عالی وزارت ورزش جناب آقای دکتر دنیامالی و با حضور رییس محترم فدراسیون فوتبال جناب آقای مهندس تاج و همکارانشان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولان ذیربط برگزار گردید، ضمن تأکید بر اجرای قاطع، بیتنازل و یکپارچه قانون، تصمیمات مهم جدیدی نیز اتخاذ گردید که امید میرود با خلق افقی روشن در عرصه مدیریت حرفهای فوتبال کشور، نقطه عطفی بر پایان حوادث اینچنینی باشد.
شایان ذکر است در این جلسه مسئولان تأکید داشتند که بیعدالتی، تبعیض، توهین، تحقیر، قومگرایی، ساختار شکنی و مخدوش شدن حیثیت احدی را تحمل نخواهند کرد و به فضل الهی از این پس و با عملی کردن این تصمیمات، با هرگونه اقدام تخریبی و مخدوش کردن فضای ورزشگاهها از طرف هر فرد و گروهی که باشد، بدون اغماض، قاطع و پشیمانکننده برخورد خواهند کرد.
ضمن سپاس از همه مسئولان و متولیان و با ابراز اطمینان به همت و درایت آنان در اجرای تصمیمات ذکر شده، وظیفه خود میدانیم که مثل همیشه نقش خود را در سالمسازی فضای فوتبالی کشور ایفا کنیم؛ لذا مجدداً تأکید و تصریح مینماییم باشگاه تراکتور همانگونه که از نامش پیداست و تأکید همیشگی مالک محترم باشگاه هم هست، بیش و پیش از آنکه ورزشی باشد، یک مجموعه فرهنگی است.
کیست که نداند خطه آذربایجان و هواداران میلیونی تیم تراکتور همیشه و در همه حال سردمدار عدالتخواهی و حقطلبی و تزریق فرهنگ غنی خود به ورزشگاهها و سکوهای هواداری بوده و با شعار پرنغز «عیبی یوخ» خود، فرهنگ و گفتمان جدیدی را به دنیای فوتبال معرفی کردند. باشگاه فرهنگی و ورزشی تراکتور نیز به تبعیت از فرهنگ غنی هواداران و مردم شریف آذربایجان، کارهای فرهنگی را مقدم بر اقدامات ورزشی خود و مکمل آن میداند و همیشه تلاش داشته است تا جو ورزشگاه، یک جو سالم و مفرح برای خانوادههای عزیز فوتبالی باشد.
این موضوع ثابت شده است که برای مالک محترم تیم تراکتور، ارکان باشگاه و هواداران فهیم، شعارهای قومیتی و ناموسی خط قرمز بوده و برای برچیده شدن آن، نهایت تلاش و پیگیریها در سالهای اخیر صورت گرفته است که نمود عینی آن در بیانیه و مصاحبه تلویزیونی آقای زنوزی به منصه ظهور رسید.
مالک محترم باشگاه در گذشته نیز بارها در تمامی مواضع رسمی خود، بهطور شفاف و مستمر بر سربلندی ایران و برافراشته شدن پرچم پرافتخار آن و تقدم پایبندی بر ارزشهای ایرانی-اسلامی بر هر امر دیگری تأکید و تصریح داشتهاند؛ رویکردی روشن که در حافظه افکار عمومی ثبت شده است.
خوشبختانه در جلسه دیشب مقرر گردید از این پس در هر ورزشگاهی، شعار قومیتی و ساختارشکنانه یا شعار سازمانیافته علیه شخص ثالث داده شود، بلافاصله بازی متوقف، نتیجه سه بر صفر به نفع تیم مهمان اعلام و تیم میزبان با کسر امتیاز تنبیه گردد.
بنابراین، ضمن تشکر مجدد از حساسیت و همچنین دلگرمی شما هواداران عزیز و همچنین وزیر محترم ورزش و ارکان فدراسیون فوتبال برای اخذ تصمیم قاطع، از محضر شما هواداران عزیز، خواهشمندیم به مانند گذشته صرفاً به تشویق تیم خود پرداخته و ضمن ارائه الگوی برتر هواداری، تیم را از جرایم احتمالی مصون نگه داریم. ضمناً دور از ذهن نمیباشد که تماشاگرنماهایی به عمد برای ضربه زدن به تیم، اقدام به رفتارهای خلاف قانون نمایند که از هواداران و تماشاگران واقعی انتظار میرود صف خود را از آنان جدا کرده و چنین فرصتی را به آنان ندهند.
در پایان تأکید مینماییم مدیران و ارکان باشگاه نیز همچون شما هواداران فهیم و صبور، متعهدانه پایبند به قانون خواهند بود و بویژه برای حسن اجرای تصمیمات اخیر نهایت تلاش خود را به کار خواهند بست.
هیات مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور»