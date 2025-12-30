به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، ثریا قربانی با بیان اینکه امسال نیز مانند سال‌های گذشته سرشماری پرندگان آبزی و کنارآبزی که بخشی از آنها مهاجر هستند از نیمه دی آغاز می‌شود، گفت: این سرشماری تا ۱۵ بهمن ادامه خواهد داشت.

وی افزود: سرشماری در ۲۲ ایستگاه شامل سراب‌ها، رودخانه‌ها، دریاچه سد‌ها و تالاب‌ها انجام می‌شود.

به گفته این مسئول، هدف از این سرشماری بررسی وضعیت جمعیت پرندگان و برنامه‌ریزی برای حفاظت از آنها است.

معاون محیط زیست طبیعی وتنوع زیستی اداره کل محیط زیست کرمانشاه با اشاره به اینکه شاهد ورود تدریجی پرندگان مهاجر به برخی ایستگاه‌ها در استان هستیم، افزود: پرندگانی مانند لک‌لک، اگرت و... تا کنون در برخی نقاط دیده شده‌اند و امیدواریم به تدریج شاهد ورود تعداد بیشتری از پرندگان مهاجر به استان باشیم.

وی انواع اردک، باکلان و چنگر را از جمله پرندگان آبزی و کنارآبزی مهاجر دانست که در فصول سرد سال ابه کرمانشاه می‌آیند و یا مدتی اینجا توقف و از استان ما عبور می‌کنند.