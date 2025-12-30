سخنگوی کرملین به دنبال تهدید‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه ایران، به آن واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از الاخبار، دیمتری پسکوف سخنگوی کرملین به دنبال تهدید‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه ایران، به آن واکنش نشان داد.

وی افزود: بر این باوریم که خودداری از اقداماتی که می‌تواند منجر به تشدید اوضاع در خاورمیانه شود، ضروری است.

پسکوف تاکید کرد: بر این باوریم که قبل از هر چیزی، گفت‌و‌گو با ایران ضروری است.

سخنگوی کرملین در ادامه بیان کرد: روسیه به توسعه روابط محکمش با ایران ادامه خواهد داد.

گفتنی است که ترامپ شب گذشته به ادعا‌های خود علیه ایران ادامه داد و مدعی شد: امیدوارم ایران برنامه هسته‌ای خود را بازسازی نکند، زیرا در آن صورت گزینه‌ای جز حمله دوباره نخواهیم داشت. احتمال دارد ایران رفتار بدی داشته باشد، اما این موضوع هنوز ثابت نشده است.