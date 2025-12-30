پخش زنده
امروز: -
قرعهکشی ۱۷۹۶ متقاضی طرح جوانی جمعیت در کوی ارم زنجان انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ مراسم قرعه کشی و تعیین قطعات متقاضیان جوانی جمعیت در کوی ارم در اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان برای یک هزار و ۷۹۶ متقاضی انجام شد.
این مراسم با حضور نماینده امور خانواده استانداری، معاون فنی صدا و سیمای استان، نماینده دفتر بازرسی استانداری، نماینده دفتر نماینده ولی فقیه در استان، نماینده اطلاعات و نمایندگان متقاضیان جوانی جمعیت در محل سالن جلسات اداره کل راه و شهرسای استان انجام شد.
فرآیند قرعه کشی به صورت نرم افزاری برای یک هزار و ۷۹۶ متقاضی جوانی جمعیت در کوی ارم در ۸۹۸ قطعه طراحی شده بود صورت گرفت.
معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان زنجان در آئین قرعه کشی تعیین قطعات اراضی کوی ارم گفت: محل اجرای این مرحله از طرح، کوی ارم است که در شمالغرب شهر زنجان و در بالادست منطقه کوی زیتون واقع شده و برای اجرای طرح جوانی جمعیت پیشبینی شده است.
یگانه با بیان اینکه ثبتنام طرح جوانی جمعیت در تمامی استانها همچنان فعال است، افزود: همه افرادی که طبق قانون مشمول این طرح میشوند، میتوانند با مراجعه به سامانه «تم» نسبت به ثبتنام اقدام کنند. متقاضیان باید مدارک خود را در سامانه بارگذاری کنند که پس از آن، استعلامها بهصورت سیستمی انجام و راستیآزمایی میشود.
وی ادامه داد : نتیجه بررسیها از طریق سامانه به متقاضی اعلام میشود و افراد میتوانند مشاهده کنند که درخواست آنها رد شده یا واجد شرایط ورود به مرحله قرعهکشی هستند. بدیهی است انجام قرعهکشی منوط به تأمین زمین در شهر یا منطقه مورد تقاضا خواهد بود.
گفتنی است؛ ثبتنامها برای طرح جوانی جمعیت باز است زمین بر اساس ضوابط مربوط به طرح جوانی جمعیت، به نحوه تامین زمین و امتیازات در نظر گرفته شده به متقاضیان تخصیص داده میشود و بر اساس این قانون در شهرهایی که جمعیت آنها بالای ۵۰۰ هزار نفر است، مانند زنجان دیگر زمین در داخل شهر به متقاضیان داده نمیشود.