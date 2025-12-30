شرکت آب و فاضلاب استان همدان برای جلوگیری از یخ زدگی کنتور و تأسیسات آب در پی برودت هوا در روز‌های آینده هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این اطلاعیه آمده است: نگهداری بهینه از کنتور‌های آب و لوله‌های روباز از یخ‌زدگی در فصل زمستان و انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی به این تاسیسات در فصل زمستان ضرور‌ی و به عهده مشترکان است.

با توجه به کاهش دمای هوا، از شهروندان درخواست می‌شود تمهیدات لازم را برای جلوگیری از یخ‌زدگی و ترکیدگی کنتور و انشعابات آب منازل خود به‌کار گیرند.

عایق‌بندی کنتور و لوله‌های آب‌رسانی نقش مؤثری در پیشگیری از یخ‌زدگی دارد و توصیه می‌شود با استفاده از پشم‌شیشه، گونی کنفی، پوشال و یا مواد عایق مناسب، محفظه کنتور و لوله‌های سطحی به‌خوبی پوشانده شود.

شهروندان در صورت یخ‌زدگی کنتور، از ریختن آب داغ روی کنتور و لوله‌ها جداً خودداری کنند؛ چرا که این اقدام موجب ترکیدگی و خسارت جدی می‌شود.

همچنین در صورت بروز هرگونه مشکل ناشی از یخ‌زدگی می‌توانند با سامانه ارتباطی ۱۲۲ شرکت آب و فاضلاب تماس بگیرند تا گروه‌های امدادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع مشکل اقدام کنند.