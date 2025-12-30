معاون نهضت سوادآموزی البرز گفت: در نهضت سوادآموزی، نگاه ما معطوف به «سواد دوم» نیز هست؛ سوادی که شامل هوش مصنوعی، سواد رسانه‌ای و آشنایی با فناوری‌های نوین می‌شود و می‌تواند نقش مؤثری در توانمندسازی افراد ایفا کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، خدامرادی با حضور در برنامه «امروز البرز» اظهار کرد: نهضت سوادآموزی گامی مؤثر در مسیر ریشه‌کن ساختن بی‌سوادی در جامعه است و۹۷/۸ درصد مردم استان البرز از سواد پایه برخوردارند.

معاون نهضت سوادآموزی استان البرز در برنامه امروز البرز با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه‌های متعدد با دستگاه‌های مختلف گفت: همکاری بین‌بخشی نقش مهمی در پیشبرد اهداف سوادآموزی داشته و بستر مناسبی برای ارائه خدمات آموزشی فراهم شده است.

خدامرادی با حضور در برنامه امروز البرز ادامه داد: در حال حاضر ۲۵ پایگاه نهضت سوادآموزی در سطح استان البرز فعال است و سالانه ۴ مرکز سوادآموزی دایر می‌شود که علاوه بر آموزش سواد پایه، مهارت‌هایی مانند منجوق‌دوزی، گلیم‌بافی و سایر مشاغل خرد را نیز آموزش می‌دهند.

وی با تأکید بر ضرورت ارتقای سطح دانایی جامعه عنوان کرد: در نهضت سوادآموزی، نگاه ما معطوف به «سواد دوم» نیز هست؛ سوادی که شامل هوش مصنوعی، سواد رسانه‌ای و آشنایی با فناوری‌های نوین می‌شود و می‌تواند نقش مؤثری در توانمندسازی افراد ایفا کند.