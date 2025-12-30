پخش زنده
امروز: -
بازدید مسئول توسعه ورزشی شهرهای جدید از اراضی و زیرساختهای تیس، آغازگر تدوین برنامهای جامع برای تبدیل این شهر به قطب ورزشهای ساحلی و حلقه اتصال ورزشی ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ در بازدید میدانی مسئول توسعه ورزشی، ساماندهی و بهینهسازی امکانات ورزشی شهرهای جدید از شهر جدید تیس، ظرفیتها و زیرساختهای موجود این منطقه با رویکرد توسعه ورزشهای ساحلی و آبی بررسی شد.
این بازدید با تمرکز بر شناسایی کریدورهای ساحلی مستعد برای فعالیتهای ورزشی و تفریحی انجام شد.
همچنین نشستهای تخصصی با حضور مدیرعامل، اعضای هیئتمدیره و مدیران ارشد شرکت عمران شهر جدید تیس برگزار و طرحهای پیشنهادی توسعه ورزش و گردشگری ورزشی بررسی شد.
سید محمد ناظمالشریعه با اشاره به ضرورت تدوین نقشه راه توسعه ورزشی متناسب با هویت بومی منطقه، بر نقش برندسازی ورزشی در شکلدهی به آینده شهر جدید تیس تأکید کرد.
وی ورزش را یکی از پیشرانهای اصلی توسعه پایدار و جذب سرمایهگذاری دانست.
ناظمالشریعه از برنامهریزی برای معرفی ظرفیتهای تیس به سرمایهگذاران کلان حوزه ورزش خبر داد.
به گفته وی، ایجاد مجموعههای پیشرفته ورزشی میتواند جایگاه تیس را در سطح ملی و منطقهای ارتقا دهد.
موقعیت جغرافیایی ویژه این شهر، زمینه ارتباط ورزشی با کشورهای حوزه خلیج فارس را فراهم کرده است.
کارشناسان حاضر، تیس را مستعد میزبانی رویدادهای بینالمللی ورزشی ارزیابی کردند.
این اقدامات، تیس را در مسیر تبدیلشدن به یکی از شاخصترین شهرهای ورزشی و گردشگری ساحلی کشور قرار میدهد.