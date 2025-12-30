به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با هشدار نسبت به روند افزایشی تلفات جاده‌ای در استان، گفت: آمار بالای جان‌باختگان و پرونده‌های قضائی ناشی از تصادفات، بیانگر ضرورت اقدام فوری، هماهنگ و مسئولانه همه دستگاه‌های اجرایی، معادن و شرکت‌های بیمه برای پیشگیری از حوادث رانندگی است.

سید مهدی قویدل در جلسه کارگروه ویژه تصادفات استان کرمان با موضوع نقش بیمه‌ها و معادن در کاهش تصادفات اظهارداشت: براساس گزارش رسمی پزشکی قانونی، در هشت‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴، تعداد جان‌باختگان سوانح رانندگی در استان کرمان نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود چهار درصد افزایش را نشان می‌دهد؛ آماری نگران‌کننده که نیازمند تصمیم‌گیری‌های قاطع و اجرای دقیق مصوبات است.

وی افزود: بخش قابل توجهی از این تلفات در محور‌های برون‌شهری رخ داده و این موضوع لزوم تسریع در شناسایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام جاده‌ای و ارتقای ایمنی راه‌ها را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان تصریح کرد: شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، با هدف کاهش تلفات جاده‌ای، برنامه‌ای جامع و چندمحوری برای سال جاری تدوین کرده که شناسایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز درون‌شهری و برون‌شهری، پیگیری مسئولیت اجتماعی معادن و شرکت‌های بیمه و رسیدگی به مشکلات ناوگان حمل‌ونقل بویژه کامیون‌داران و ناوگان مسافری، از محور‌های اصلی آن است.

قویدل با اشاره به تجمیع مصوبات اجرا نشده کمیسیون ایمنی راه‌ها و شورای ترافیک استان کرمان، گفت: ترک فعل احتمالی دستگاه‌ها در اجرای مصوبات، به‌صورت جدی پیگیری شده و در صورت لزوم به مراجع ذی‌صلاح معرفی خواهند شد.

وی مقابله با تردد خودرو‌های شوتی و قاچاق سوخت، بررسی نقش مصرف مشروبات الکلی در وقوع تصادفات و پیگیری خلأ‌های قانونی، افزایش حضور مؤثر پلیس در جاده‌ها و شهرها، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل مسافری، راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند کنترل ترافیک و تشکیل بانک اطلاعاتی رانندگان پرخطر را از دیگر اقدامات پیش‌بینی‌شده عنوان کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با اشاره به حادثه واژگونی اتوبوس در محور کرمان–راور، خاطرنشان کرد: اصلاح نقاط پرخطر این محور، تکمیل باند دوم و شناسایی نقاط مشابه برای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه، در دستور کار ویژه قرار دارد و دستگاه‌های مسئول مکلف به ارائه گزارش زمان‌بندی‌شده هستند.

قویدل با اشاره به پیامد‌های قضائی تصادفات رانندگی گفت: در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴، بیش از هشت هزار و ۶۳۱ پرونده با عنوان اتهامی «ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر تصادف رانندگی» در مراجع قضائی استان کرمان ثبت شده که این آمار نشان می‌دهد تصادفات رانندگی صرفاً یک حادثه نیست، بلکه یک آسیب اجتماعی جدی و خسارت آفرین محسوب می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: کاهش پایدار تصادفات رانندگی نیازمند عزم جدی، همکاری بین‌بخشی، ایفای مسئولیت اجتماعی از سوی معادن و بیمه‌ها، اطلاع‌رسانی مؤثر و ارتقای فرهنگ ترافیک است و دادگستری استان کرمان با قاطعیت، اجرای مصوبات و مسئولیت‌پذیری دستگاه‌ها را دنبال خواهد کرد.