عضو معاونت نظارت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نسبت به خطر خرید‌های میلیونی کودکان و نوجوانان بدون اطلاع والدین هشدار داد و گفت: در بازی‌های برخط، وجود فضای گفتگوی آنلاین، زمینه سوءاستفاده برخی افراد را فراهم می‌کند.

سعید فراهانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: تصور عمومی از بازی‌های آنلاین صرفاً یک فضای سرگرمی است، درحالی که در این فضاها، مراودات مالی صورت می‌گیرد و برخی کودکان و نوجوانان بدون اطلاع والدین خود اقدام به خرید محصولات می‌کنند. مبالغ این خرید‌ها گاهی بسیار قابل توجه است.

وی با اشاره به یک پرونده اخیر مراجعه شده به بنیاد، افزود: پدری به بنیاد مراجعه و اعلام کرد که فرزند نوجوانش طی چند مرحله، محصولات درون‌برنامه‌ای یک بازی را خریداری کرده است. بررسی‌ها نشان داد که نوجوان با استفاده از تلفن همراه پدر، پیامک‌های تایید بانکی را دریافت و پس از تکمیل خرید، آنها را پاک می‌کرده تا اثری از خرید باقی نماند.

عضو معاونت نظارت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ادامه داد: با همکاری دستگاه‌های نظارتی و تماس با مسئول وبگاه عرضه‌کننده، مشخص شد که بخشی از محصولات خریداری شده حتی به کاربر تحویل داده نشده بود. در نهایت، مسئول وبگاه متقاعد شد تا مبلغ حدود ۱۰۰ میلیون تومان را به حساب این پدر بازگرداند که این موضوع محقق شد.

این مقام مسئول تاکید کرد: امروزه حضور و نظارت والدین در کنار فرزندان در فضای مجازی، به‌ویژه وبگاه‌های عرضه بازی‌های آنلاین، امری ضروری است و آنها نباید فرزندان خود را در این عرصه رها کنند.

وی خطرات موجود در این فضا را محدود به مسائل مالی ندانست و گفت: در بازی‌های برخط، فضای گفتگوی آنلاین (صوتی و نوشتاری) نیز وجود دارد که به دلیل حضور کاربران با سنین مختلف، زمینه سوءاستفاده برخی افراد را فراهم می‌کند.

این عضو بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای افزود: خانواده‌ها می‌توانند برای کسب سواد بازی‌های رایانه‌ای و آگاهی از بازی‌های مناسب سن فرزندشان، به سایت «چه بازی» که توسط بنیاد طراحی شده است، مراجعه کنند. این سایت، بازی‌های مجاز و دارای رده‌بندی سنی را معرفی کرده و آخرین اخبار و اطلاعات لازم را در اختیار والدین قرار می‌دهد.

فراهانی گفت: بازی‌های مجاز دارای آرم رده‌بندی سنی مشخصی هستند که والدین باید هنگام تهیه بازی‌ها به آن توجه کنند تا از انتخاب مناسب‌ترین گزینه برای فرزندان خود اطمینان حاصل کنند.