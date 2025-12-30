به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، احمد دانائی اعلام کرد: استان قزوین در شبانه‌روز گذشته (۸ دی‌ماه) بیش از ۱۴ میلیون و ۲۷۹ هزار مترمکعب گاز مصرف کرده و در این میان، شهرستان قزوین با سهم ۳۶ درصدی بیشترین مصرف و شهرستان آوج تنها با ۱ درصد سهم، کمترین مصرف گاز در شبانه‌روز گذشته را داشته است.

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته شهرستان قزوین با مصرف ۵ میلیون و ۱۸۶ هزار مترمکعب گاز ۳۶ درصد و شهرستان آوج با مصرف حدود ۱۵۵ هزار مترمکعب گاز یک درصد از حجم گاز استان را به خود اختصاص داده است.

به گفته دانائی شهرستان بوئین‌زهرا با مصرف ۲ میلیون و ۵۴۹ هزار مترمکعب و شهرستان آبیک با مصرف ۲ میلیون و ۴۶۲ هزار مترمکعب گاز هر یک به ترتیب ۸/۱۷ و ۲/۱۷ درصد حجم گاز استان را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین افزود: شهرستان‌های تاکستان و البرز نیز به ترتیب با مصرف ۱ میلیون ۹۸۹ هزار مترمکعب و ۱ میلیون و ۴۵۳ هزار مترمکعب گاز حدود ۱۳ و ۱۰ درصد گاز استان را در شبانه‌روز گذشته مصرف کرده‌اند.