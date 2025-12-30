سخنرانان مراسم نهم دی در مناطق مختلف استان با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مردم در صیانت از نظام جمهوری اسلامی، این روز را نماد بصیرت، دشمن‌شناسی و ایستادگی ملت ایران در برابر فتنه و تزویر دانستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ همزمان با سالروز حماسه نهم دی، آیین‌های گرامیداشت این روز در مناطق مختلف استان ایلام برگزار شد، مراسمی که سخنرانان آن با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مردم در صیانت از نظام جمهوری اسلامی، نهم دی را نماد بصیرت، دشمن‌شناسی و ایستادگی ملت ایران در برابر فتنه و تزویر توصیف کردند.

حجت الاسلام والمسلمین «ملک محمدی» مشاور نماینده ولی فقیه در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به‌عنوان سخنران مراسم ۹ دی‌ماه در شهر ایلام گفت: حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۹ دی در استان ایلام، نمایش وحدت و وفاداری آنان به نظام بود و این روز یک معجزه الهی به شمار می‌آید که کشور را از خطرات بزرگ نجات داد، نهم دی جلوه‌ای از لطف الهی و بصیرت مردم بود.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری بیان کرد: رهبر معظم انقلاب فرمودند روز نهم دی، روز اتمام حجت برای همگان و روزی فراموش‌نشدنی و ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین «اله نور کرمی‌تبار» نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام، به‌عنوان سخنران مراسم ۹ دی‌ماه در شهرستان بدره، با تأکید بر نقش مردم در حفظ نظام جمهوری اسلامی گفت: اصل قانون اساسی بر استقرار نظام و انتخاب مسئولان با رأی مردم استوار است و مردم همواره پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین «وعد مرادبیگی» نماینده استان ایلام در مجلس خبرگان رهبری، به‌عنوان سخنران مراسم ۹ دی در شهرستان مهران، با اشاره به جنگ شناختی دشمن اعلام کرد: هدف دشمن ایجاد شکاف و تردید در باور‌های دینی و مردمی است و ما باید با هوشیاری، این نقشه‌ها را خنثی کنیم، دشمن تلاش می‌کند بخشی از جامعه را درگیر تردید و بخشی دیگر را منفعل کند، اما بصیرت مردم مانع تحقق این اهداف شده است.

در ادامه، سردار «سید صادق حسینی» فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام، در مراسم ۹ دی در شهرستان ایوان، این روز را از ایام‌الله انقلاب اسلامی دانست و گفت: نهم دی نماد بصیرت، ولایت‌مداری و حضور آگاهانه مردم در صحنه است و همواره به‌عنوان نقطه‌ای درخشان در تاریخ انقلاب اسلامی باقی خواهد ماند.