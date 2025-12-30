مردم چهارمحال و بختیاری با شرکت در مراسم گرامیداشت حماسه نهم دی با ولایت تجدید پیمان کردند و انسجام ملی را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، امام جمعه موقت تهران سخنران ویژه این مراسم در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) شهرکرد بود.

آیت الله سید احمد خاتمی حماسه نهم دی ماه را جریان بزرگ بصیرت در کشور خواند و گفت: این حماسه، فتنه‌های دشمنان را خنثی کرد.

وی گفت: توطئه‌هایی مثل براندازی نظام جمهوری اسلامی ترور شخصیت ها، جنگ‌های اقتصادی از پیش برنامه ریزی شده بود و نمود آن فتنه ۸۸ بود که ۸ ماه طول کشید.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر هشدار ایشان درباره جریان فتنه گفت: فتنه ۸۸ به دنبال کودتای مخملی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی رخ داد، اما مردم هوشیارانه این نقشه‌های شوم دشمنان را نقش برآب کردند.

آیت الله خاتمی در ادامه افزود: مردم با شعار این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده اجازه ندادند ولایت فقیه که هدف اصلی دشمنان بود آسیب ببیند.

وی ادامه داد: عملیات‌های ضد نظام جمهوری اسلامی ایران بار‌ها و بار‌ها روی داده و دشمنان می‌خواهند اسلام نباشد و ملت غیور ایران بیدارند و از دین و ولایت خود دفاع می‌کنند.

امام‌جمعه موقت تهران خاطرنشان کرد: جنگ ترکیبی علیه نطام جمهوری اسلامی ایران راه افتاده ولی اجازه نخواهیم داد دشمنان به اهداف خود برسند.

وی افزود: ترامپ و نتانیاهوی ملعون هم یک هفته‌ای می‌خواستند به تهران برسند، اما رهبری ولی فقیه، اتحاد ملت و هوشیاری نیرو‌های نظامی اجازه نداد به اهداف خود برسند.

آیت الله خاتمی تصریح کرد: در فتنه ۸۸ تمام رسانه‌های خارجی و معاند در اختیار فتنه گران داخلی و خارجی بود و این جنگ تبلیغی بود.

امام جمعه موقت تهران افزود: عده‌ای غرب زده در داخل بر این باورند که اسرائیل پیروز میدان شده، اما نیرو‌های نظامی ایران با موشک باران سنگین، تلاویو را به شهر اشباح تبدیل کردند، اما سانسور شدید خبری اجازه نمی‌دهند مردم جهان از عمق خسارات به اسرائیل با خبر شوند.

وی گفت: اگر باز هم دشمنان شیطنت کنند با موشک‌های پیشرفته‌تر و به روزتر اسرائیل را با خاک یکسان خواهیم کرد.

آیت الله خاتمی درباره جنگ فرهنگی دشمنان علیه کشور هشدار داد و گفت: سازمان‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با برپایی این جنگ به دنبال حذف حجاب و عفاف در ایران هستند و جوانان نباید در میدان دشمنان بازی کنند.

امام جمعه موقت تهران به جنگ‌های سیاسی علیه کشور هم اشاره کرد و گفت: از ابتدای انقلاب ما با جنگ سیاسی مواجه بودیم تا فتنه ۸۸ و بازهم ادامه خواهد داشت ومردم باید هوشیار باشند

امام جمعه موقت تهران گفت: ولی فقیه دغدغه حل مشکلات اقتصادی مردم را دارند و دشمنان می‌خواهند با تبلیغ سوء بین ملت شکاف ایجاد کنند.

وی نتانیاهو و ترامپ را سران ترویست‌های جهان دانست وتاکید کرد: باید این دو تروریست در دادگاه پاسخگوی جنایات خود باشتد و محاکمه شوند.

آیت الله خاتمی، پیروز میدان جنگ ترکیبی را ملت غیور ایران دانست و گفت: تحقق این پیروزی به ایمان، تقوا، پایبندی به ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی و پیوند امت با ولایت منوط خواهد بود.

او گفت:عده‌ای با وجود هشدار‌های مقام معظم رهبری، بدعهدی مقامات آمریکا و عملیات‌های تروریستی علیه کشور و کشتار مردم بی گناه کشورمان همچنان به دنبال مذاکره با امریکا هستند و هنوز درس نگرفته‌اند و باید در این خصوص هوشیار بود.