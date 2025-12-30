پخش زنده
محمد مخبر دزفولی، مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی، با اشاره به جایگاه علمی، مردمی و انقلابی مرحوم آیتالله شفیعی، فقدان ایشان را ضایعهای بزرگ برای استان خوزستان توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی، روز سهشنبه ۹ دی با استقبال سید محمدرضا موالیزاده، استاندار خوزستان وارد اهواز شد و در جمع خبرنگاران گفت: مرحوم آیتالله شفیعی حقیقتاً یک روحانی طراز با مرتبه علمی عالی، ارتباطات مردمی وسیع و نقش کلیدی در مسائل انقلابی و استان بود.
وی با بیان اینکه آیتالله شفیعی به لحاظ علمی دارای مرتبهای بسیار عالی و مدارج بالا بود، افزود: ایشان از فقهای بزرگ و مراجع تقلید، اجازات متعددی در اجتهاد و روایت داشتند و در کمتر کسی چنین مجموعهای از ویژگیهای علمی جمع میشود.
مشاور رهبر انقلاب، مردمیبودن آن مرحوم را استثنایی توصیف و تصریح کرد: آیتالله شفیعی روحانیای فوقالعاده مردمی با ارتباطات بسیار وسیع بودند؛ ارتباطی عمیق با جوانان، بزرگان و اقشار مختلف مردم داشتند و همین دلیل، سبب میشد مردم ارادت ویژهای به ایشان داشته باشند.
محمد مخبر با اشاره به نقش انقلابی آیتالله شفیعی، خاطرنشان کرد: ایشان از پیش از انقلاب اسلامی و همچنین در طول دوران دفاع مقدس، نقش بسیار خوب و مفیدی ایفا کردند و در مسائل استان بهطور عام، نقشی کلیدی داشتند.
وی در ادامه، همراهی و همکاری آن عالم فقید با سایر علمای بزرگ استان از جمله آیتالله جزایری را یادآور شد و گفت: آیتالله شفیعی در تربیت فرزندان صالح و عالم نیز توفیق بزرگی داشتند و انصافاً فرزندان بسیار قابل و عالمی را به جامعه تقدیم کردند.
مشاور مقام معظم رهبری، با بیان اینکه فقدان آیتالله شفیعی ضایعهای بزرگ است، ابراز امیدواری کرد: خداوند این ضایعه را جبران کند و روح آن مرحوم را با اولیای الهی محشور سازد.