فرماندار طالقان گفت: به همت شورا‌های اسلامی روستاها، تاکنون حدود ۲۵۰ هزار مترمربع عملیات آسفالت در سطح روستا‌های شهرستان انجام شده است که نقش مهمی در بهبود زیرساخت‌ها و رضایتمندی مردم داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، مهدی کیان با حضور در شبکه سیمای البرز برنامه امروز البرز اظهار کرد: یکی از محور‌های اصلی این نشست‌ها، ارتقای جلب مشارکت مردم در انتخابات است که در این میان، به مشارکت بانوان توجه ویژه‌ای شده است.

وی با بیان اینکه نگاه ویژه‌ای به رأی‌اولی‌ها در این دوره از انتخابات وجود دارد، افزود: در شهرستان طالقان نشست‌های پرسش و پاسخ با رأی‌اولی‌ها برنامه‌ریزی شده و دغدغه این قشر در موضوع انتخابات، به‌ویژه در حوزه عمران و توسعه، بسیار بالاست.

فرماندار طالقان با حضور در سیمای البرز با اشاره به نقش بانوان در مدیریت محلی بیان کرد: یکی از امتیازات فرمانداری طالقان، حضور بانوان در معاونت فرمانداری است و این موضوع نشان می‌دهد که احتمال افزایش درصد مشارکت زنان در این دوره از انتخابات بسیار بالاست.

کیان در برنامه سیمای البرز ادامه داد: در شورا‌های شهر و روستا نیز بانوان نقش فعالی دارند و به‌ویژه دهیاران زن در برخی روستا‌ها مشغول خدمت‌رسانی هستند. شورا‌های روستا‌های طالقان عمدتاً سه‌نفره و در برخی موارد پنج‌نفره هستند، شورا‌ها در شناسایی نیاز‌های مردم و پیگیری مطالبات مردمی عملکردی مؤثر داشته‌اند.

