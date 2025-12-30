برای ساماندهی امور ترویجی و پژوهشی معاونت شهرسازی و معماری، جلسات «کمیتۀ ترویج معاونت شهرسازی و معماری» با برگزاری جلسه در دفتر معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش و با حضور نمایندگان دفاتر حوزۀ معاونت شهرسازی و معماری و مشاور معاونت شهرسازی و معماری، مجددا از سر گرفته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید احمد حسینی نیا سرپرست دفتر معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش از راه اندازی مجدد کمیته ترویج آن دفتر برای ساماندهی امور ترویج و پژوهشی معاونت شهرسازی و معماری خبر داد.

به گفته سرپرست دفتر معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجدارزش، در این کمیته که در راستای پیشبرد و پیگیری مصوبات و امور جاری «کارگروه ترویج معاونت شهرسازی و معماری» و با هدف سیاست‌گذاری، مدیریت و برنامه‌ریزی یکپارچه پژوهش‌ها و امور ترویجی معاونت شهرسازی و معماری تشکیل شده است، در گام نخست راهبردها و سیاست‌های کلی پیشبرد کمیتۀ ترویج بررسی شد.

حسینی نیا افزود: به همین منظور بر تقویت ارتباطات فرابخشی معاونت شهرسازی و معماری در حوزه‌های ترویج و پژوهش تاکید و مقرر شد، هدایت و جهت‌دهی پروژه‌های مطالعاتی در راستای کاربردی شدن نتایج آنها و طرح دستاوردها در صحن شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و در نهایت تدوین مصوبات کاربردی در اولویت اقدامات کمیته ترویج قرار گیرد.

ساماندهی امور آموزشی معاونت شهرسازی و معماری

وی تاکید کرد: در جلسه تشکیل شده، ساماندهی و هماهنگی امور آموزشی معاونت به مثابه یکی از ارکان امور ترویجی معاونت شهرسازی و معماری مورد بحث قرار گرفت. مقرر شد تمامی موضوعات مرتبط با آموزش‌های حضوری و مجازی در جلسات آتی کمیته ترویج به صورت جامع و منسجم هم در قالب موضوعات و هم در قالب فرایند اجرایی در اولویت موضوعات کمیته قرار گیرد.

به گفته وی، در بخش دوم جلسه برگزار شده و در قالب دستور کار، به منظور پیشبرد هدفمند محتوایی و شکلی نشریۀ علمی آبادی، نحوۀ همکاری و تعامل ارکان نشریه با معاونت شهرسازی و معماری در دستور کار قرار گرفت. در این بخش پیشنهاد ارائه‌شده از سوی دفتر معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش در جلسه توسط اعضای کمیته بررسی شد و تعیین حدود اختیارات و وظایف ارکان مختلف نشریه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی حمایت می‌شود

مقرر شد، موضوع «دستورالعمل حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی» و همچنین موضوع «نحوۀ همکاری و تعامل ارکان نشریۀ آبادی» برای بررسی و تصمیم‌گیری و متعاقباً کاربست آنها به کارگروه ترویج معاونت شهرسازی و معماری ارسال شود.