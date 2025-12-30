رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به انجام کشت پاییزه در بیش از ۶۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان گفت:آذربایجان شرقی موفق به کسب رتبه نخست در اجرای الگوی کشت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، شهرام شفیعی گفت:الگوی کشت در آذربایجان شرقی با وجود قرار گرفتن بخش عمده‌ای از استان در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و محدودیت منابع آبی با هماهنگی کامل دستگاه‌ها اجرا شده است.

شفیعی گفت:آذربایجان شرقی با وجود محدودیت‌های جدی منابع آبی، قرار گرفتن ۱۱ شهرستان در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و چالش فرونشست زمین در برخی دشت‌ها توانست الگوی کشت را به‌ خوبی اجرا کند.

وی افزود: ستاد الگوی کشت استان با حضور استاندار، فرمانداران و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی برگزار شد و با ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌ها تمامی تمهیدات برای اجرای این برنامه فراهم شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ادامه داد:در نتیجه این هماهنگی‌ها، کشت پاییزه در سطح بیش از ۶۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان انجام شده و آذربایجان شرقی در اجرای الگوی کشت موفق به کسب رتبه نخست شد.

وی با اشاره به شرایط اقلیمی استان گفت:با توجه به محدودیت منابع آب و شرایط حوضه آبریز دریاچه ارومیه اجرای الگوی کشت نقش مهمی در مدیریت مصرف آب و پایداری تولید محصولات کشاورزی دارد.

شفیعی ابراز امیدواری کرد با تداوم بارندگی‌ها و استمرار برنامه‌ریزی‌ها اهداف پیش‌بینی‌شده در حوزه الگوی کشت امسال به‌ خوبی محقق شود.