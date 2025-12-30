پخش زنده
رئیس جمهور در پیامی درگذشت عالم وارسته حضرت آیتالله سیدعلی شفیعی، نماینده فقید مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری را به مردم شریف این استان، حوزههای علمیه، شاگردان، ارادتمندان و بیت معزز ایشان تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، «مسعود پزشکیان» در پیامی با تسلیت درگذشت ابوالشهید آیت الله سیدعلی شفیعی تصریح کرد: این عالم مجاهد و انقلابی که از یاران و همراهان نهضت امام خمینی (ره) بود، سالها با تدریس، تألیف، وعظ و خدمت صادقانه به مردم و انقلاب در عرصههای مختلف علمی، فرهنگی و قضایی و نیز تدوین آثار متعدد قرآنی و دینی نقشی ماندگار در هدایت دینی و اعتقادی مردم دیار خوزستان داشت.
متن پیام تسلیت رئیس جمهور به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
اینجانب با عرض تسلیت به مردم شریف خوزستان، حوزههای علمیه، شاگردان، ارادتمندان و بیت معزز ایشان، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید علو درجات و حشر با اجداد طاهرینش، و برای بازماندگانش صبر و سلامتی مسئلت دارم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران