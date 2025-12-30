\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u061b\u00a0 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u06a9\u0644 \u062f\u0627\u062f\u06af\u0633\u062a\u0631\u06cc \u06f4\u06f0 \u0642\u0644\u0645 \u06a9\u0627\u0644\u0627\u06cc \u0627\u0633\u0627\u0633\u06cc \u0628\u06cc\u0646 \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0632\u0646\u062f\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0646 \u06af\u0646\u0628\u062f\u06a9\u0627\u0648\u0648\u0633 \u062a\u0648\u0632\u06cc\u0639 \u0634\u062f .\n\n\n\n\u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0645\u0631\u062f\u0645\u06cc \u060c \u0631\u0633\u06cc\u062f\u06af\u06cc \u0628\u0647 \u067e\u0631\u0648\u0646\u062f\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0642\u0636\u0627\u06cc\u06cc \u0648 \u0628\u0631\u067e\u0627\u06cc\u06cc \u0645\u06cc\u0632 \u062e\u062f\u0645\u062a \u0642\u0636\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0633\u062c\u062f \u067e\u0646\u062c \u062a\u0646 \u0622\u0644 \u0639\u0628\u0627 \u0645\u062d\u0644\u0647 \u0633\u06cc\u062f\u0622\u0628\u0627\u062f \u06af\u0646\u0628\u062f \u06a9\u0627\u0648\u0648\u0633 \u0627\u0632 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u06a9\u0644 \u062f\u0627\u062f\u06af\u0633\u062a\u0631\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u0631 \u0628\u0648\u062f.\n\n\n\n\n