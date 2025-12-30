پخش زنده
امروز: -
مصرف گاز در آذربایجانغربی در شبانهروز گذشته به بیش از ۳۱ میلیون مترمکعب رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی گفت: در صورت تداوم روند فعلی مصرف و ادامه شرایط سرمایی، شبکه گاز در برخی نقاط استان با افت فشار و حتی قطعی مواجه خواهد شد.
علیرضا شیخی افزود: افزایش مصرف و افت فشار گار برای مشترکینی که در انتهای شبکه گازرسانی قرار دارند، میتواند مشکلاتی ایجاد کند.
وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف، تصریح کرد: مشترکان با تنظیم دمای وسایل گرمایشی در دمای رفاه ۱۸ تا ۲۰ درجه، میتوانند به پایداری شبکه گاز کمک و از افت فشار گار جلوگیری کنند.