به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون گفت: ۸۳ تن برنج هندی تنظیم بازار با هدف حمایت از مصرف کنندگان، مقابله با گرانفروشی، توزیع صحیح اقلام و کالا‌های اساسی در این شهرستان توزیع شده است.

فرهمند آقایی افزود: در ماه‌های آذر و دی در ۲ مرحله، ۵۰ تن برنج توزیع که ۲۹ تن به مرکز شهر و مابقی به بخش‌های کنارتخته، کمارج، خشت و بخش جره و بالاده و مرحله سوم ،33 تن سهمیه به این شهرستان اختصاص یافته است.

شهرستان کازرون در جنوب غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.