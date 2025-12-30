پخش زنده
امروز: -
۸۳ تن برنج هندی تنظیم بازار با هدف مقابله با گرانفروشی در کازرون توزیع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون گفت: ۸۳ تن برنج هندی تنظیم بازار با هدف حمایت از مصرف کنندگان، مقابله با گرانفروشی، توزیع صحیح اقلام و کالاهای اساسی در این شهرستان توزیع شده است.
فرهمند آقایی افزود: در ماههای آذر و دی در ۲ مرحله، ۵۰ تن برنج توزیع که ۲۹ تن به مرکز شهر و مابقی به بخشهای کنارتخته، کمارج، خشت و بخش جره و بالاده و مرحله سوم ،33 تن سهمیه به این شهرستان اختصاص یافته است.
شهرستان کازرون در جنوب غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.